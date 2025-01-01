MatMul

행렬과 벡터의 곱셈을 가능하게 하는 MatMul 메서드에는 몇 가지 오버로드가 있습니다.

Multiplying a matrix by a matrix: matrix[M][K] * matrix[K][N] = matrix[M][N]

matrix matrix::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplying a vector by a matrix: horizontal vector[K] * matrix[K][N] = horizontal vector[N]

vector vector::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplying a matrix by a vector: matrix[M][K] * vertical vector[K] = vertical vector[M]

vector matrix::MatMul(

const vector& b

);

Scalar vector multiplication: horizontal vector * vertical vector = dot value

scalar vector::MatMul(

const vector& b

);

매개 변수

b

[in] 헹렬 혹은 벡터.

반환값

사용된 메서드에 따라 행렬, 벡터 또는 스칼라.

참조

행렬은 곱셈과 호환되어야 합니다. 즉, 첫 번째 행렬의 열 수가 두 번째 행렬의 행 수와 같아야 합니다. 행렬 곱셈은 비가환적입니다. 일반적인 경우 첫 번째 행렬에 두 번째 행렬을 곱한 결과는 두 번째 행렬에 첫 번째 행렬을 곱한 결과와 같지 않습니다.

행렬 곱은 첫 번째 행렬의 행 벡터와 두 번째 행렬의 열 벡터의 스칼라 곱의 가능한 모든 조합으로 구성됩니다.

스칼라 곱셈에서 벡터는 길이가 같아야 합니다.

벡터와 행렬을 곱할 때 벡터의 길이는 행렬의 열 수와 정확히 일치해야 합니다.

MQL5의 간단한 행렬 곱셈 알고리즘:

matrix MatrixProduct(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)

{

matrix matrix_c;



if(matrix_a.Cols()!=matrix_b.Rows())

return(matrix_c);



ulong M=matrix_a.Rows();

ulong K=matrix_a.Cols();

ulong N=matrix_b.Cols();

matrix_c=matrix::Zeros(M,N);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong k=0; k<K; k++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

matrix_c[m][n]+=matrix_a[m][k]*matrix_b[k][n];



return(matrix_c);

}

행렬 곱셈 예제

matrix a={{1, 0, 0},

{0, 1, 0}};

matrix b={{4, 1},

{2, 2},

{1, 3}};

matrix c1=a.MatMul(b);

matrix c2=b.MatMul(a);

Print("c1 =

", c1);

Print("c2 =

", c2);

/*

c1 =

[[4,1]

[2,2]]

c2 =

[[4,1,0]

[2,2,0]

[1,3,0]]

*/

수평 벡터에 행렬을 곱하는 예

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 3x5 행렬 생성

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

vector v3 = {1, 2, 3};

Print("Product of horizontal vector v and matrix m[3,5]");

Print("On the left, vector v3 = ", v3);

Print("On the right, matrix m35 =

", m35);

Print("v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5]

", v3.MatMul(m35));



/* Result

Product of horizontal vector v3 and matrix m[3,5]

On the left, vector v3 = [1,2,3]

On the right, matrix m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5]

[40,46,52,58,64]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fill the matrix with increasing values |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

행렬에 수직 벡터를 곱하는 방법의 예

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 3x5 행렬 생성

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

Print("Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]");

vector v5 = {1,2,3,4,5};

Print("On the left, m35 =

",m35);

Print("On the right v5 = ",v5);

Print("m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3]

",m35.MatMul(v5));



/* Result

Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]

On the left, m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

On the right, v5 = [1,2,3,4,5]

m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3]

[40,115,190]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fill the matrix with increasing values |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

벡터의 스칼라(dot) product의 예

void OnStart()

{

//--- 수평 벡터와 수직 벡터의 스칼라 곱

vector a= {1, 2, 3}; // horizontal vector

vector b= {4, 5, 6}; // vertical vector

Print("a = ", a);

Print("b = ", b);

Print("1) a.MatMul(b) = ", a.MatMul(b));

//--- Dot 메서드가 동일한 결과를 생성하는지 확인합니다.

Print("2) a.Dot(b) = ", a.Dot(b));



/* Result

a = [1,2,3]

b = [4,5,6]

1) a.MatMul(b) = 32.0

2) a.Dot(b) = 32.0

*/

}

또다른 참조

Dot, GeMM