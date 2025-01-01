MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드행렬 및 벡터 조작Transpose
- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Transpose
매트릭스 전치. 행렬의 축을 뒤집거나 치환합니다; 수정된 행렬을 반환합니다.
|
matrix matrix::Transpose()
반환값
전치 행렬.
MQL5의 간단한 행렬 전치 알고리즘:
|
matrix MatrixTranspose(const matrix& matrix_a)
MQL5 예:
|
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}};
파이썬 예:
|
import numpy as np