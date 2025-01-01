문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드통계CumProd 

CumProd

주어진 축을 따라 있는 요소를 포함한 행렬/벡터 요소의 누적 곱을 반환합니다.

vector vector::CumProd();
 
vector matrix::CumProd();
 
matrix matrix::CumProd(
  const int  axis      // 축
   );

매개 변수

axis

[in]  Axis. 0 — 각 열의 가로 축(예: 행 위), 1 — 각 행의 세로 축(예: 열 위)

반환값

주어진 축을 따른 요소의 누적 곱.

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   matrix cols_cumprod=matrix_a.CumProd(0);
   matrix rows_cumprod=matrix_a.CumProd(1);
   vector cumprod_values=matrix_a.CumProd();
 
   Print("cols_cumprod\n",cols_cumprod);
   Print("rows_cumprod\n",rows_cumprod);
   Print("cumprod values  ",cumprod_values);
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_cumprod
   [[10,3,2]
    [10,24,24]
    [60,120,96]
    [420,1320,864]]
   rows_cumprod
   [[10,30,60]
    [1,8,96]
    [6,30,120]
    [7,77,693]]
   cumprod values  [10,30,60,60,480,5760,34560,172800,691200,4838400,53222400,479001600]
   */