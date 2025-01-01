Derivative

활성화 함수 도함수 값을 계산하고 이들을 전달된 벡터/행렬에 씁니다.

bool vector::Derivative(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

);





bool matrix::Derivative(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

매개 변수

vect_out/matrix_out

【out】 활성화 함수의 도함수의 계산된 값을 얻기 위한 벡터 또는 행렬.

activation

[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION 열거로 부터의 활성화 함수.

axis

[in]ENUM_MATRIX_AXIS 열거형 값(AXIS_HORZ — 가로축, AXIS_VERT — 세로축).

...

[in】 추가 매개변수는 활성화 함수와의 추가 매개변수와 동일합니다. 일부의 활성화 함수만 추가 매개변수를 허용합니다. 매개변수를 지정하지 않으면 기본값이 사용됩니다.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

함수 도함수는 오류 역전파 동안 학습에서 수신된 오류를 기반으로 모델 매개변수의 효율적인 업데이트를 가능하게 합니다.