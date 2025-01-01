Split

행렬을 여러 부분 행렬로 분할합니다.

bool matrix::Split(

const ulong parts,

const int axis,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Split(

const ulong& parts[],

const int axis,

matrix& splitted[]

);

매개 변수

parts

【in】 행렬을 나눌 부분 행렬의 수입니다.

axis

[in] Axis. 0 - 수평 축, 1 - 수직 축.

splitted

【out】 결과 부분 행렬의 배열입니다.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

부분 행렬의 수가 지정되면 동일한 크기의 부분 행렬을 얻습니다. 즉, 행렬 크기(0 - 행 수, 1 - 열 수)는 나머지 없이 '부분'으로 나눌 수 있어야 합니다. 다양한 크기의 부분 행렬은 부분 행렬 크기의 배열을 사용하여 얻을 수 있습니다. 크기 배열의 요소는 전체 행렬이 분할될 때까지 사용됩니다. 크기 배열이 종료되고 행렬이 아직 완전히 분할되지 않은 경우 분할되지 않은 나머지가 마지막 부분 행렬이 됩니다.

예