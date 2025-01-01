- HasNan
Col
열 벡터를 반환. 지정된 열에 벡터를 작성.
|
vector matrix::Col(
매개 변수
ncol
[in] 열의 수
반환값
Vector.
참조
할당되지 않은 행렬(차원이 없는)에 대해 열을 설정할 수 있습니다. 이 경우 벡터 크기 x 열 번호+1의 크기로 제로 행렬이 생성되고 이후 벡터 요소의 값이 해당 열에 채워집니다. 열이 이미 존재하는 행렬로 설정된 경우 행렬 차원은 변경되지 않으며 열 벡터 외부의 행렬 요소 값은 변경되지 않습니다.
예
|
vector v1={1,2,3};