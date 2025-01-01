문서화섹션
Col

열 벡터를 반환. 지정된 열에 벡터를 작성.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // 열 번호
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // 열 벡터
  const ulong   ncol      // 열 번호
   );

매개 변수

ncol

[in]  열의 수

반환값

Vector.

참조

할당되지 않은 행렬(차원이 없는)에 대해 열을 설정할 수 있습니다. 이 경우 벡터 크기 x 열 번호+1의 크기로 제로 행렬이 생성되고 이후 벡터 요소의 값이 해당 열에 채워집니다. 열이 이미 존재하는 행렬로 설정된 경우 행렬 차원은 변경되지 않으며 열 벡터 외부의 행렬 요소 값은 변경되지 않습니다.

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
