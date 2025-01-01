CopyIndicatorBuffer

지정된 지표의 지정된 양의 버퍼를 벡터로 가져오기.

데이터는 벡터에 할당된 물리적 메모리의 시작 부분에서 가장 오래된 요소를 찾는 벡터에 복사됩니다. 세 가지 함수 옵션이 있습니다.

초기 위치 및 필요한 요소 수에 의한 액세스

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

ulong start_pos,

ulong count

);

시작일 및 필수 요소수에 따른 액세스

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

datetime start_time,

ulong count

);

필요한 시간 간격의 초기 및 최종 날짜까지 액세스

bool vector::CopyIndicatorBuffer(

long indicator_handle,

ulong buffer_index,

datetime start_time,

datetime stop_time

);

패러미터

indicator_handle

[in】 관련 지표 함수에서 가져온 지표 핸들.

buffer_index

[in] 지표 버퍼 수

start_pos

[in] 첫 번째 복사된 요소 인덱스의 수.

count

[in] 복사된 요소 수.

start_time

【in】 첫 번째 요소에 해당하는 바의 시간.

stop_time

【in】 마지막 요소에 해당하는 바의 시간.

반환 값

이 함수는 성공하면 'true'를 반환하고 오류 발생하면 'false'를 반환합니다.

주의

복사된 데이터의 요소(인덱스 buffer_index가 있는 지표 버퍼)는 현재부터 과거까지 카운트 다운되므로 시작 위치가 0인 것은 현재 바(현재 바에 대한 지표 값)를 의미합니다.

알 수 없는 양의 데이터를 복사할 때는 CopyBuffer() 함수가 수신 벡터의 크기를 복사된 데이터의 크기로 분배하려고 하기 때문에 크기를 지정하지 않고(데이터에 대한 메모리 할당 없이) 벡터를 선언해야 합니다.

지표 값을 부분적으로 복사하려면 필요한 양만큼 복사하는 중간 벡터를 사용해야 합니다. 이 중간 벡터에서 멤버별로 필요한 수만큼의 값을 수신 벡터의 필요한 위치에 복사할 수 있습니다.

미리 정해진 양의 데이터를 복사하는 경우 다음을 권장합니다. 불필요한 메모리 재 할당을 피하기 위해 벡터를 미리 선언하고 크기를 지정하십시오.

지표에서 데이터를 요청할 때 요청된 시계열이 아직 구성되지 않았거나 로드/구성을 시작하는 동안 서버에서 다운로드해야 하는 경우 함수는 즉시 false를 반환합니다.

EA 또는 스크립트에서 데이터를 요청할 때,서버에서 다운로드는 터미널에 로컬에 적절한 데이터가 없는 경우 시작되거나 로컬 기록에서 데이터를 구성할 수 있지만 필요한 시간 프레임이 아직 준비되지 않은 경우 필요한 시계열 구성이 시작됩니다. 이 함수는 제한 시간이 만료될 때까지 사용 가능한 양을 반환합니다.

더 참조할 만한 내용

CopyBuffer