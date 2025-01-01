문서화섹션
주어진 축에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 곱을 반환합니다.

double vector::Prod(
  const double  initial=1      // 초기 승수
   );
 
double matrix::Prod(
  const double  initial=1      // 초기 승수
   );
 
vector matrix::Prod(
  const int     axis,          // axis
  const double  initial=1      // 초기 승수
   );

매개 변수

axis

[in]  Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

initial=1

[in]  초기 승수.

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_prod=matrix_a.Prod(0);
   vector rows_prod=matrix_a.Prod(1);
   double matrix_prod=matrix_a.Prod();
 
   Print("cols_prod=",cols_prod);
   cols_prod=matrix_a.Prod(0,0.1);
   Print("cols_prod=",cols_prod);
   Print("rows_prod=",rows_prod);
   Print("prod value ",matrix_prod);
 
  /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_prod=[420,1320,864]
   cols_prod=[42,132,86.40000000000001]
   rows_prod=[60,96,120,693]
   prod value 479001600.0
  */
