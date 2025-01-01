초기화
행렬과 벡터를 선언하고 초기화하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
함수
액션
자동 캐스트로 행렬, 벡터 또는 배열을 복사
지정된 양의 지정된 기호 기간의 MqlRates 구조의 과거 시리즈를 행렬 또는 벡터로 가져옵니다.
틱을 MqlTick 구조에서 행렬 또는 벡터로 가져오기
지정된 날짜 범위 내에서 MqlTick 구조에서 행렬 또는 벡터로 틱 가져오기
대각선에 1이 있고 이외의 곳에 0이 있는 행렬을 반환
지정된 크기의 항등 행렬을 생성
1로 채워진 새 행렬을 만들고 반환
0으로 채워진 새 행렬을 만들고 반환
주어진 값으로 채워진 새로운 행렬을 생성하고 반환
주어진 대각선 이하에 1이 있고 다른 위치에 0이 있는 행렬을 구성
행렬 또는 벡터를 초기화합니다.
지정된 값으로 기존 행렬 또는 벡터 채우기
정적 함수 랜덤 값으로 채워진 새로운 행렬 또는 벡터를 작성하고 반환하십시오. 램덤 값은 지정된 범위 내에서 균일하게 생성됩니다.
크기를 지정하지 않은 선언(데이터에 대한 메모리 할당 없음):
matrix matrix_a; //double 타입 행렬
지정된 크기의 선언(데이터에 대한 메모리 할당이 있지만 초기화는 없음):
matrix matrix_a(128,128); // 매개변수는 상수이거나
초기화 선언(행렬 및 벡터 크기는 초기화 시퀀스에 의해 결정됨):
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
초기화와 함께 선언:
template<typename T>
데이터 메모리는 항상 동적이므로 행렬 또는 벡터의 차원을 변경할 수 있습니다.
정적 메서드
특정 방식으로 초기화된 지정된 크기의 행렬 및 벡터를 생성하기 위한 정적 메서드:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
이미 생성된 행렬 및 벡터를 초기화하는 메서드:
matrix matrix_a;