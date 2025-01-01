int TestPseudoInverse(const int size_m, const int size_k)

{

matrix matrix_a(size_m,size_k);

matrix matrix_inverted(size_k,size_m);

matrix matrix_temp;

matrix matrix_a2;

//--- 행렬 채우기

MatrixTestFirst(matrix_a);

//--- invert

matrix_inverted=matrix_a.PInv();

//--- 정확성 확인

int errors=0;

//--- A * A+ * A = A (A+ is a pseudo-inverse of A)

matrix_temp=matrix_a.MatMul(matrix_inverted);

matrix_a2=matrix_temp.MatMul(matrix_a);

errors=(int)matrix_a.CompareByDigits(matrix_a2,10);



printf("PseudoInversion %s matrix_size %d x %d errors=%d",errors==0?"passed":"failed",size_m,size_k,errors);

//---

return(errors);

}