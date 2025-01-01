문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드솔루션PInv 

PInv

Moore-Penrose 메서드으로 행렬의 유사 역행렬을 계산합니다.

matrix matrix::PInv()

반환값

행렬의 유사 역행렬.

int TestPseudoInverse(const int size_mconst int size_k)
  {
   matrix matrix_a(size_m,size_k);
   matrix matrix_inverted(size_k,size_m);
   matrix matrix_temp;
   matrix matrix_a2;
//--- 행렬 채우기
   MatrixTestFirst(matrix_a);
//--- invert
   matrix_inverted=matrix_a.PInv();
//--- 정확성 확인
   int errors=0;
//--- A * A+ * A = A   (A+ is a pseudo-inverse of A)
   matrix_temp=matrix_a.MatMul(matrix_inverted);
   matrix_a2=matrix_temp.MatMul(matrix_a);
   errors=(int)matrix_a.CompareByDigits(matrix_a2,10);
 
   printf("PseudoInversion %s matrix_size  %d x %d  errors=%d",errors==0?"passed":"failed",size_m,size_k,errors);
//---
   return(errors);
  }
