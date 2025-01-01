MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드통계Ptp ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Ptp 행렬/벡터 또는 Max() - Min()에 해당하는 주어진 행렬 축의 값 범위를 반환합니다. Ptp - Peak to peak. double vector::Ptp(); double matrix::Ptp(); vector matrix::Ptp( const int axis // 축 ); 매개 변수 axis [in] Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축. 반환값 값의 범위(최대 - 최소)가 있는 벡터 . 예 matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0); vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1); double matrix_ptp=matrix_a.Ptp(); Print("cols_ptp ",cols_ptp); Print("rows_ptp ",rows_ptp); Print("ptp value ",matrix_ptp); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_ptp [9,8,10] rows_ptp [8,11,2,4] ptp value 11.0 */ Min Sum