문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드통계Ptp 

Ptp

행렬/벡터 또는 Max() - Min()에 해당하는 주어진 행렬 축의 값 범위를 반환합니다. Ptp - Peak to peak.

double vector::Ptp();
 
double matrix::Ptp();
 
vector matrix::Ptp(
  const int  axis      // 축
   );

매개 변수

axis

[in]  Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

반환값

값의 범위(최대 - 최소)가 있는 벡터 .

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_ptp=matrix_a.Ptp(0);
   vector rows_ptp=matrix_a.Ptp(1);
   double matrix_ptp=matrix_a.Ptp();
 
   Print("cols_ptp  ",cols_ptp);
   Print("rows_ptp  ",rows_ptp);
   Print("ptp value  ",matrix_ptp);
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_ptp [9,8,10]
   rows_ptp [8,11,2,4]
   ptp value  11.0
   */
Min
Sum