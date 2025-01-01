Resize

모양과 크기가 변경된 새 행렬을 반환합니다.

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

매개 변수

rows

[in] 새로운 수 혹은 행.

cols

[in] 새로운 수 혹은 열.

반환값

성공하면 true를 반환하고 그렇지 않으면 false를 반환.

참조

행렬(또는 벡터)이 처리됩니다. 복사본이 생성되지 않습니다. 모든 크기를 지정할 수 있습니다(즉, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old). Reshape와 달리 행렬은 행 단위로 처리됩니다. 열 수를 늘리면 추가 열의 값이 정의되지 않습니다. 행 수를 늘리면 새 행의 요소 값이 정의되지 않습니다. 열 수가 줄어들면 행렬의 각각의 행이 잘립니다.

예