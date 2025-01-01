문서화섹션
k번째 대각선 위의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환 하부 삼각 행렬.

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // 대각선의 인덱스
   );

매개 변수

ndiag=0

[in]  Diagonal above which to zero elements. ndiag = 0(기본값)은 주 대각선이고 ndiag < 0은 그 아래에 있고 ndiag > 0은 위에 있습니다.

반환값

아래쪽 삼각형이 1로 채워지고 다른 곳은 0으로 채워진 배열입니다.

MQL5 예:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

파이썬 예:

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]