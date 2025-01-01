문서화섹션
MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드통계Average 

Average

행렬/벡터 값의 가중 평균을 계산합니다.

double vector::Average(
  const vector& weigts      // 가중 벡터
   );
 
double matrix::Average(
  const matrix& weigts      // 가중 행렬
);
 
vector matrix::Average(
  const matrix& weigts,     // 가중 행렬
  const int     axis        // 축
   );

매개 변수

axis

[in]  Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

반환값

산술 평균(Arithmetic mean): 스칼라 또는 벡터.

참조

가중치 행렬/벡터는 기본 행렬/벡터와 연결됩니다.

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   matrixf matrix_w=matrixf::Ones(4,3);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_average=matrix_a.Average(matrix_w,0);
   vectorf rows_average=matrix_a.Average(matrix_w,1);
   float matrix_average=matrix_a.Average(matrix_w);
 
   Print("cols_average ",cols_average);
   Print("rows_average ",rows_average);
   Print("average value  ",matrix_average);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_average [6,6.75,6.75]
   rows_average [5,7,5,9]
   average value  6.5
   */ value  6.5
Std