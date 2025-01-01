문서화섹션
Norm

행렬 또는 벡터 노름을 반환

double vector::Norm(
  const ENUM_VECTOR_NORM  norm,     // 벡터 노름
  const int                          norm_p=2  // VECTOR_NORM_P인 경우 p-norm의 수
   );
 
double matrix::Norm(
  const ENUM_MATRIX_NORM  norm      // 행렬 노름
   );
 

매개 변수

노름

[in] 노름 순서

반환값

행렬 또는 벡터 노름.

참조

  • VECTOR_NORM_INF는 벡터 요소 중 최대 절대값입니다.
  • VECTOR_NORM_MINUS_INF는 벡터의 최소 절대값입니다.
  • VECTOR_NORM_P는 벡터의 P-노름입니다. norm_p=0이면 이는 0이 아닌 벡터 요소의 수입니다. norm_p=1은 벡터 요소의 절대값의 합입니다. norm_p=2는 벡터 요소 값의 제곱합의 제곱근입니다. P-norm은 음수가 될 수 있습니다.
  • MATRIX_NORM_FROBENIUS는 행렬 요소 값의 제곱합의 제곱근입니다. Frobenius 노름과 벡터 P2 노름은 일치합니다.
  • MATRIX_NORM_SPECTRAL은 매트릭스 스펙트럼의 최대값입니다.
  • MATRIX_NORM_NUCLEAR는 행렬의 특이값의 합입니다.
  • MATRIX_NORM_INF는 행렬의 수직 벡터 중 최대 벡터 p1-norm입니다. 행렬 inf-norm과 벡터 inf-norm은 일치합니다.
  • MATRIX_NORM_MINUS_INF는 행렬의 수직 벡터 중 최소 벡터 p1-norm입니다.
  • MATRIX_NORM_P1은 수평 행렬 벡터 중 최대 벡터 p1-norm입니다.
  • MATRIX_NORM_MINUS_P1은 수평 행렬 벡터 중 최소 벡터 p1-norm입니다.
  • MATRIX_NORM_P2는 행렬의 가장 높은 특이값입니다.
  • MATRIX_NORM_MINUS_P2는 행렬의 가장 낮은 특이값입니다.

MQL5에서 벡터의 P-norm을 계산하기 위한 간단한 알고리즘:

double VectorNormP(const vectorv,int norm_value)
  {
   ulong  i;
   double norm=0.0;
//---
   switch(norm_value)
     {
      case 0 :
         for(i=0i<v.Size(); i++)
            if(v[i]!=0)
               norm+=1.0;
         break;
      case 1 :
         for(i=0i<v.Size(); i++)
            norm+=MathAbs(v[i]);
         break;
      case 2 :
         for(i=0i<v.Size(); i++)
            norm+=v[i]*v[i];
         norm=MathSqrt(norm);
         break;
      default :
         for(i=0i<v.Size(); i++)
            norm+=MathPow(MathAbs(v[i]),norm_value);
         norm=MathPow(norm,1.0/norm_value);
     }
//---
   return(norm);
  }

MQL5 예:

  matrix a= {{012345678}};
  a=a-4;
  Print("matrix a \n"a);
  a.Reshape(33);
  matrix b=a;
  Print("matrix b \n"b);
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)="b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)="b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_INF)"b.Norm(MATRIX_NORM_INF));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)"b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)"b.Norm(MATRIX_NORM_P1));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)="b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)="b.Norm(MATRIX_NORM_P2));
  Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)="b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2));
 
  /*
  matrix a
  [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]]
  matrix b
  [[-4,-3,-2]
  [-1,0,1]
  [2,3,4]]
  b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.745966692414834
  b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=7.745966692414834
  b.Norm(MATRIX_NORM_INF)9.0
  b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)2.0
  b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)7.0
  b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=6.0
  b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.348469228349533
  b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=1.857033188519056e-16
  */

파이썬 예:

import numpy as np
from numpy import linalg as LA
a = np.arange(9) - 4
print("a \n",a)
b = a.reshape((33))
print("b \n",b)
print("LA.norm(b)=",LA.norm(b))
print("LA.norm(b, 'fro')=",LA.norm(b, 'fro'))
print("LA.norm(b, np.inf)=",LA.norm(bnp.inf))
print("LA.norm(b, -np.inf)=",LA.norm(b, -np.inf))
print("LA.norm(b, 1)=",LA.norm(b1))
print("LA.norm(b, -1)=",LA.norm(b, -1))
print("LA.norm(b, 2)=",LA.norm(b2))
print("LA.norm(b, -2)=",LA.norm(b, -2))
 
a 
 [-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4]
b 
 [[-4 -3 -2]
 [-1  0  1]
 [ 2  3  4]]
LA.norm(b)= 7.745966692414834
LA.norm(b, 'fro')= 7.745966692414834
LA.norm(bnp.inf)= 9.0
LA.norm(b, -np.inf)= 2.0
LA.norm(b1)= 7.0
LA.norm(b, -1)= 6.0
LA.norm(b2)= 7.3484692283495345
LA.norm(b, -2)= 1.857033188519056e-16