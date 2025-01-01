행렬 또는 벡터 노름을 반환

매개 변수

노름

[in] 노름 순서

반환값

행렬 또는 벡터 노름.

참조

VECTOR_NORM_INF는 벡터 요소 중 최대 절대값입니다.

VECTOR_NORM_MINUS_INF는 벡터의 최소 절대값입니다.

VECTOR_NORM_P는 벡터의 P-노름입니다. norm_p=0이면 이는 0이 아닌 벡터 요소의 수입니다. norm_p=1은 벡터 요소의 절대값의 합입니다. norm_p=2는 벡터 요소 값의 제곱합의 제곱근입니다. P-norm은 음수가 될 수 있습니다.

MATRIX_NORM_FROBENIUS는 행렬 요소 값의 제곱합의 제곱근입니다. Frobenius 노름과 벡터 P2 노름은 일치합니다.

MATRIX_NORM_SPECTRAL은 매트릭스 스펙트럼의 최대값입니다.

MATRIX_NORM_NUCLEAR는 행렬의 특이값의 합입니다.

MATRIX_NORM_INF는 행렬의 수직 벡터 중 최대 벡터 p1-norm입니다. 행렬 inf-norm과 벡터 inf-norm은 일치합니다.

MATRIX_NORM_MINUS_INF는 행렬의 수직 벡터 중 최소 벡터 p1-norm입니다.

MATRIX_NORM_P1은 수평 행렬 벡터 중 최대 벡터 p1-norm입니다.

MATRIX_NORM_MINUS_P1은 수평 행렬 벡터 중 최소 벡터 p1-norm입니다.

MATRIX_NORM_P2는 행렬의 가장 높은 특이값입니다.