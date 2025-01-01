- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
행렬 및 벡터 조작
다음은 기본 행렬 작업을 위한 메서드입니다: 채우기, 복사, 행렬의 일부 가져오기, 전치, 분할 및 정렬.
행렬의 행과 열을 사용하여 연산하는 방법도 여러 가지가 있습니다.
|
함수
|
액션
|
행렬/벡터에서 NaN 수를 반환
|
행렬의 축을 뒤집거나 치환합니다; 수정된 행렬을 반환합니다.
|
k번째 대각선 위의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환 Lower triangular matrix
|
k번째 대각선 아래의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환합니다. Upper triangular matrix
|
대각선 추출 또는 대각선 행렬 구성
|
행 벡터를 반환. 지정된 행에 벡터 쓰기
|
열 벡터를 반환. 지정된 열에 벡터 쓰기
|
주어진 행렬/벡터의 복사본을 반환
|
1 행렬에 2 개의 하위 매트릭스를 연결합니다. 하나의 벡터에 2개의 벡터를 연결합니다.
|
지정된 정밀함으로 두 행렬/벡터의 요소를 비교
|
Significant digits까지 두 행렬/벡터의 요소를 비교합니다.
|
두 개가 아닌 하나의 인덱스를 통해 행렬 요소의 주소 지정을 허용합니다.
|
행렬/벡터의 요소를 지정된 유효 값 범위로 제한
|
데이터를 변경하지 않고 행렬의 모양 변경
|
모양과 크기가 변경된 새 행렬 반환
|
행렬에서 행을 서로 바꿈
|
행렬의 열을 바꿈
|
행렬을 여러 부분 행렬로 분할
|
행렬을 여러개의 부분 행렬로 수평 분할합니다. 다음과 동일합니다 Split with axis=0
|
행렬을 세로로 여러개의 부분 행렬로 분할합니다. 다음과 동일합니다 Split with axis=1
|
행렬 또는 벡터를 간접적으로 정렬합니다.
|
행렬 또는 벡터를 제자리에 정렬합니다.