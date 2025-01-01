문서화섹션
행렬 및 벡터 조작

다음은 기본 행렬 작업을 위한 메서드입니다: 채우기, 복사, 행렬의 일부 가져오기, 전치, 분할 및 정렬.

행렬의 행과 열을 사용하여 연산하는 방법도 여러 가지가 있습니다.

함수

액션

HasNan

행렬/벡터에서 NaN 수를 반환

Transpose

행렬의 축을 뒤집거나 치환합니다; 수정된 행렬을 반환합니다.

TriL

k번째 대각선 위의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환 Lower triangular matrix

TriU

k번째 대각선 아래의 요소가 0인 행렬의 복사본을 반환합니다. Upper triangular matrix

Diag

대각선 추출 또는 대각선 행렬 구성

Row

행 벡터를 반환. 지정된 행에 벡터 쓰기

Col

열 벡터를 반환. 지정된 열에 벡터 쓰기

Copy

주어진 행렬/벡터의 복사본을 반환

Concat

1 행렬에 2 개의 하위 매트릭스를 연결합니다. 하나의 벡터에 2개의 벡터를 연결합니다.

Compare

지정된 정밀함으로 두 행렬/벡터의 요소를 비교

CompareByDigits

Significant digits까지 두 행렬/벡터의 요소를 비교합니다.

Flat

두 개가 아닌 하나의 인덱스를 통해 행렬 요소의 주소 지정을 허용합니다.

Clip

행렬/벡터의 요소를 지정된 유효 값 범위로 제한

Reshape

데이터를 변경하지 않고 행렬의 모양 변경

Resize

모양과 크기가 변경된 새 행렬 반환

SwapRows

행렬에서 행을 서로 바꿈

SwapCols

행렬의 열을 바꿈

Split

행렬을 여러 부분 행렬로 분할

Hsplit

행렬을 여러개의 부분 행렬로 수평 분할합니다. 다음과 동일합니다 Split with axis=0

Vsplit

행렬을 세로로 여러개의 부분 행렬로 분할합니다. 다음과 동일합니다 Split with axis=1

ArgSort

행렬 또는 벡터를 간접적으로 정렬합니다.

Sort

행렬 또는 벡터를 제자리에 정렬합니다.