Sum

주어진 축(여러 축)에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 합을 반환합니다.

double vector::Sum();
 
double matrix::Sum();
 
vector matrix::Sum(
  const int  axis      // 축
   );

매개 변수

axis

[in]  Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축.

반환값

지정된 축(여러 축)에 대해 수행할 수도 있는 행렬/벡터 요소의 합입니다.

   matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vector cols_sum=matrix_a.Sum(0);
   vector rows_sum=matrix_a.Sum(1);
   double matrix_sum=matrix_a.Sum();
 
   Print("cols_sum=",cols_sum);
   Print("rows_sum=",rows_sum);
   Print("sum value ",matrix_sum);
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_sum=[24,27,27]
   rows_sum=[15,21,15,27]
   sum value 78.0
   */
