MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드통계Sum ArgMaxArgMinMaxMinPtpSumProdCumSumCumProdPercentileQuantileMedianMeanAverageStdVarLinearRegression Sum 주어진 축(여러 축)에 대해서도 수행할 수 있는 행렬/벡터 요소의 합을 반환합니다. double vector::Sum(); double matrix::Sum(); vector matrix::Sum( const int axis // 축 ); 매개 변수 axis [in] Axis. 0 — 가로축, 1 — 세로축. 반환값 지정된 축(여러 축)에 대해 수행할 수도 있는 행렬/벡터 요소의 합입니다. 예 matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vector cols_sum=matrix_a.Sum(0); vector rows_sum=matrix_a.Sum(1); double matrix_sum=matrix_a.Sum(); Print("cols_sum=",cols_sum); Print("rows_sum=",rows_sum); Print("sum value ",matrix_sum); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_sum=[24,27,27] rows_sum=[15,21,15,27] sum value 78.0 */ Ptp Prod