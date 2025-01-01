문서화섹션
ArgSort 

ArgSort

행렬 또는 벡터의 간접 정렬입니다.

vector vector::Sort(
  func_name  compare_func=NULL // 비교 함수
  T context                        // 사용자 지정 정렬 함수의 매개변수
   );
 
matrix matrix::Sort(
  func_name  compare_func=NULL   // 비교함수
  T context // 사용자 지정 정렬 함수의 매개변수
   );
 
matrix matrix::Sort(
  const int  axis,               // 정렬을 위한 축
  func_name  compare_func=NULL   // 비교함수
  T context // 사용자 지정 정렬 함수의 매개변수
   );

매개 변수

axis

【in】 정렬할 축: 0은 수평, 1은 수직입니다.

func_name

[in]  Comparator. 다음값 중 하나를 지정할 수 있습니다. ENUM_SORT_MODE 열거 또는 자신의 비교 함수. 함수를 지정하지 않으면 오름차순 정렬이 사용됩니다.
 
사용자 지정 비교 함수는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

  • int comparator(T x1,T x2)
  • int comparator(T x1,T x2,TContext context)

여기서 T는 행렬 또는 벡터의 유형이고 TContex는 Sort 메서드에 추가 매개 변수로 전달되는 'context' 변수의 유형입니다.

context

【in】 사용자 지정 정렬 함수에 전달할 수 있는 추가적인 선택적 매개 변수입니다.

반환값

정렬된 요소의 인덱스가 있는 벡터 또는 행렬입니다. 예를 들어 결과 [4,2,0,1,3]은 0 위치에 인덱스 4가 있는 요소, 첫 번째 위치에 인덱스 2가 있는 요소 등이 있어야 함을 나타냅니다.