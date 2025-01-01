ArgSort

행렬 또는 벡터의 간접 정렬입니다.

vector vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



matrix matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



matrix matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

매개 변수

axis

【in】 정렬할 축: 0은 수평, 1은 수직입니다.

func_name

[in] Comparator. 다음값 중 하나를 지정할 수 있습니다. ENUM_SORT_MODE 열거 또는 자신의 비교 함수. 함수를 지정하지 않으면 오름차순 정렬이 사용됩니다.



사용자 지정 비교 함수는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

여기서 T는 행렬 또는 벡터의 유형이고 TContex는 Sort 메서드에 추가 매개 변수로 전달되는 'context' 변수의 유형입니다.

context

【in】 사용자 지정 정렬 함수에 전달할 수 있는 추가적인 선택적 매개 변수입니다.

반환값

정렬된 요소의 인덱스가 있는 벡터 또는 행렬입니다. 예를 들어 결과 [4,2,0,1,3]은 0 위치에 인덱스 4가 있는 요소, 첫 번째 위치에 인덱스 2가 있는 요소 등이 있어야 함을 나타냅니다.