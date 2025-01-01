- HasNan
ArgSort
행렬 또는 벡터의 간접 정렬입니다.
|
vector vector::Sort(
매개 변수
axis
【in】 정렬할 축: 0은 수평, 1은 수직입니다.
func_name
[in] Comparator. 다음값 중 하나를 지정할 수 있습니다. ENUM_SORT_MODE 열거 또는 자신의 비교 함수. 함수를 지정하지 않으면 오름차순 정렬이 사용됩니다.
사용자 지정 비교 함수는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
여기서 T는 행렬 또는 벡터의 유형이고 TContex는 Sort 메서드에 추가 매개 변수로 전달되는 'context' 변수의 유형입니다.
context
【in】 사용자 지정 정렬 함수에 전달할 수 있는 추가적인 선택적 매개 변수입니다.
반환값
정렬된 요소의 인덱스가 있는 벡터 또는 행렬입니다. 예를 들어 결과 [4,2,0,1,3]은 0 위치에 인덱스 4가 있는 요소, 첫 번째 위치에 인덱스 2가 있는 요소 등이 있어야 함을 나타냅니다.