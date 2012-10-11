문서화섹션
MQL5 리ファ레ンス행렬과 벡터 메서드행렬 및 벡터 조작Concat 

Concat

1 행렬에 2 개의 하위 매트릭스를 연결합니다. 하나의 벡터에 2개의 벡터를 연결합니다.

vector vector::Concat(
  const vector&  second_part      // 연결할 두 번째 벡터
   );
 
vector matrix::Concat(
  const matrix&  second_part      // 연결할 두번째 행렬
   );
 
matrix matrix::Split(
  const matrix&  second_part,     // 연결할 두번째 행렬
  const int      axis             // axis
   );

매개 변수

second_part

[in] 연결할 두번째 행렬 혹은 벡터 축을 따라 행렬이 연결되면 축에 대해 행렬의 크기가 일관성이 있어야합니다.

axis

[in]  축. 0 - 수평 축, 1 - 수직 축.

반환 값

벡터 또는 행렬이 축 매개변수 없이 연결된 경우나 수평 또는 수직 축을 따라 행렬이 연결되는 경우 벡터를 반환합니다.

   vector vector_a={1,2,3,4};
   vector vector_b={5,6,7};
   vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
   matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
   vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
   Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
   matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
   Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
  /*
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
  matrix_c0=
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [7,8,9]
   [10,11,12]]
  matrix_c1=
  [[1,2,3,7,8,9]
   [4,5,6,10,11,12]]
  */