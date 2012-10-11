- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
1 행렬에 2 개의 하위 매트릭스를 연결합니다. 하나의 벡터에 2개의 벡터를 연결합니다.
|
vector vector::Concat(
매개 변수
second_part
[in] 연결할 두번째 행렬 혹은 벡터 축을 따라 행렬이 연결되면 축에 대해 행렬의 크기가 일관성이 있어야합니다.
axis
[in] 축. 0 - 수평 축, 1 - 수직 축.
반환 값
벡터 또는 행렬이 축 매개변수 없이 연결된 경우나 수평 또는 수직 축을 따라 행렬이 연결되는 경우 벡터를 반환합니다.
예
|
vector vector_a={1,2,3,4};