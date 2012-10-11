Concat

1 행렬에 2 개의 하위 매트릭스를 연결합니다. 하나의 벡터에 2개의 벡터를 연결합니다.

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part,

const int axis

);

매개 변수

second_part

[in] 연결할 두번째 행렬 혹은 벡터 축을 따라 행렬이 연결되면 축에 대해 행렬의 크기가 일관성이 있어야합니다.

axis

[in] 축. 0 - 수평 축, 1 - 수직 축.

반환 값

벡터 또는 행렬이 축 매개변수 없이 연결된 경우나 수평 또는 수직 축을 따라 행렬이 연결되는 경우 벡터를 반환합니다.

예