CompareByDigits

두 행렬/벡터의 요소를 significant digits precision로 비교합니다.

ulong vector::CompareByDigits(

const vector& vec,

const int digits

);



ulong matrix::CompareByDigits(

const matrix& mat,

const int digits

);

매개 변수

vector_b

[in] 비교할 벡터

digits

[in] 비교할 significant digits의 수

epsilon

[in] 비교 정밀도 두 값의 절대값 차이가 지정된 정밀도보다 작은 경우 동일한 것으로 간주됩니다.

반환값

비교 중인 행렬 또는 벡터의 일치하지 않는 요소 수: 행렬이 같으면 0, 그렇지 않으면 0보다 큽니다.

참조

비교 연산자 == or !=는 정확한 요소별 비교를 실행합니다. 실수의 정확한 비교는 제한적으로 사용되는 것으로 알려져 있으므로 엡실론 비교 방법이 추가되었습니다. 하나의 행렬이 예를 들어 1e-20에서 1e+20까지의 범위에 있는 요소를 포함할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 행렬은 significant digits까지 요소별 비교를 사용하여 처리할 수 있습니다.

예