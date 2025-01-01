- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
행렬/벡터에서 NaN 수를 반환
|
ulong vector::HasNan();
반환 값
NaN 값을 포함하는 행렬/벡터 요소의 수.
주의
NaN 값을 갖는 적절한 요소 쌍을 비교할 때Compare와 CompareByDigits 메서드는 이러한 요소가 같다고 간주하지만 일반적인 부동 소수점 숫자를 비교하는 경우 NaN != NaN입니다.
예:
void OnStart(void)
더 참조할 만한 내용
MathClassify, Compare, CompareByDigits