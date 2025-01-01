문서화섹션
HasNan

행렬/벡터에서 NaN 수를 반환

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

반환 값

NaN 값을 포함하는 행렬/벡터 요소의 수.

주의

NaN 값을 갖는 적절한 요소 쌍을 비교할 때CompareCompareByDigits 메서드는 이러한 요소가 같다고 간주하지만 일반적인 부동 소수점 숫자를 비교하는 경우 NaN != NaN입니다.

예:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Result:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

더 참조할 만한 내용

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 