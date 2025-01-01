|
/+------------------------------------------------------------------+
//| 프로그램 시작 함수 스크립트 |
/+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
vector v1= vector::Random(6,0,4);
Print("vector v1 \n", v1);
/*
vector v1
[3.340834286841758,0.9073984578501895,3.15598511117417,0.7106475841045956,2.294010032502471,0.2469535936245121]
*/
vector v2(4);
v2.Random(-3,3);
Print("vector v2 \n", v2);
/*
vector v2
[-2.642032080246609,1.008521607147651,1.340623848219547,-2.789016363161853]
*/
matrix m1 = matrix::Random(5, 5, -1, 3);
Print("matrix m1 \n", m1);
/*
matrix m1
[[1.468433369525809,1.199383023707052,0.6154667729547869,2.830012157519816,-0.06995551732134897]
[2.638591175814763,2.966658948912904,2.001837257994767,-0.08570802469870731,0.8260628995080626]
[0.982665140643405,0.5825661973987162,-0.6615881071569371,0.4069533109215444,-0.1612716566681097]
[-0.5791836119208447,-0.9332020478167575,2.801898707589577,-0.09887318478405316,-0.3206291206461911]
[-0.1069569017521471,-0.04576879345014895,0.6320100840255642,-0.3805729270401813,0.7021634554728315]]
*/
matrix m2(3, 3);
m2.Random(-2, 2);
Print("matrix m2 \n", m2);
/*
matrix m2
[[-1.928191291151613,-1.222873445419332,-1.965333905062949]
[-1.077723600686929,1.053317863273741,-0.1786824246353196]
[-1.965241401448204,1.620956906029246,-1.696386492740453]]
*/
}