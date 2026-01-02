The magiciann

THE MAGICIAN - プロフェッショナル需給ゾーンインジケーター

ゴールド15分足チャートで市場の混沌を明確なトレーディング機会に変換

ゴールド取引でお困りですか?

  • XAU/USDでどこでエントリーすべきか推測するのに疲れていませんか?
  • 買うべきか、売るべきか、様子を見るべきか混乱していませんか?
  • 15分足タイムフレームで高確率のセットアップを逃していませんか?

「THE MAGICIAN」は市場を動かす需給の見えない力を明らかにします!

THE MAGICIANの独自性とは?

📊 マルチタイムフレーム分析

  • H4、日足、週足のタイムフレームを同時に分析
  • 複数のタイムフレームが一致する合流ゾーンを特定
  • 最高確率の取引のためにHTF確認済みゾーンを表示
  • 低品質シグナルを自動的に排除

⚡ フレッシュ(未ブレイク)ゾーンのみ

  • ブレイク済みゾーンは表示しない - 未テストのレベルのみ
  • 各ゾーンに⚡フレッシュインジケーターでマーク
  • 50%浸透閾値で品質検出を保証
  • ブレイクせずにゾーンタッチを追跡

🎯 インテリジェントトレーディングガイダンス

インジケーターが取引または待機の理由を正確に教えます:

買いシグナルが表示される時:

  • 下方に強力なHTF需要ゾーンがあり下落を保護
  • 価格が需要ゾーンにある(反発が予想される)
  • 強気モメンタムとマーケット構造が確認済み

売りシグナルが表示される時:

  • 上方に強力なHTF供給ゾーンがあり上昇を制限
  • 価格が供給ゾーンにある(リジェクションが予想される)
  • 弱気モメンタムとマーケット構造が確認済み

マーケットが不明瞭な時:

  • 矛盾するシグナル - 明確になるまで待機
  • 構造を提供する強力なHTFゾーンがない
  • 価格が主要ゾーンから離れている

📈 完全なトレードセットアップ計算機

オーダーをどこに置くか悩む必要はもうありません!

  • エントリー価格: ゾーン境界の正確なレベル
  • ストップロス: ゾーンを超えて計算
  • ターゲット1: 1.5倍リスクリワード(保守的)
  • ターゲット2: 2.5倍リスクリワード(適度)
  • ターゲット3: 4.0倍リスクリワード(積極的)
  • リスク(pips): 正確なポジションサイジング用

すべてのレベルが色分けされたラインでチャートに描画されます!

🎨 プロフェッショナルビジュアルデザイン

  • きれいな黒背景 - 目に優しい
  • グリッドラインなし - 気が散らないチャート
  • 色分けされたゾーン: 🔵 青(需要) | 🔴 赤(供給)
  • ⭐ 星評価(1-5)でゾーンの強さを表示
  • ✓MTFバッジでマルチタイムフレーム確認済みゾーンを表示
  • 大きく太字の説明 - 見逃すことは不可能

🧠 スマートゾーン検出

  • リジェクションパターン認識(ヒゲ分析)
  • ボリュームスパイク確認(平均の1.3倍)
  • 強力な離脱要件(最低30pips)
  • 最適なゾーンサイズフィルタリング(5-200pips)
  • 自動重複削除
  • 移動サイズ、速度、ボリュームに基づく強度

ゴールド15分足トレーディングに最適

なぜTHE MAGICIANはゴールドM15で最高の効果を発揮するのか:

  • 最適なバランス - ノイズをフィルタリングしながら質の高い動きをキャッチ
  • 完璧なタイミング - 速すぎず(M5)、遅すぎず(H1)
  • HTF確認 - H4、日足、週足ゾーンが完璧に一致
  • 複数のセットアップ - 1日あたり2-5の高品質な機会
  • クリーンなスイング - ゴールドはM15でゾーンを美しく尊重
  • より良いリスク/リワード - より大きなゾーン = より大きな利益目標
  • 偽シグナルが少ない - 下位タイムフレームより信頼性が高い
  • 管理可能なペース - 本業のあるトレーダーに最適

ゴールドM15の推奨設定:

  • LookbackBars: 500-800
  • MinZoneBodyPips: 8-15 pips
  • MaxZoneBodyPips: 150-200 pips
  • HTFタイムフレーム: H4、日足、週足
  • ZonePenetrationPercent: 50%

M15の魔法:

  • 時間効率 - 各ティックではなく15分ごとにチャートをチェック
  • 量より質 - 少ないがより良いセットアップ
  • より大きな目標 - より大きな利益の可能性
  • ストレスが少ない - すべてのローソク足を見る必要なし
  • トレンドの明瞭性 - マーケットの方向性がより明確

なぜ「THE MAGICIAN」(マジシャン)と呼ばれるのか?

熟練したマジシャンが秘密を明かすように、このインジケーターは:

  • 🔍 明らかにする マーケットを動かす隠れた需給ゾーン
  • 🎯 予測する 価格がどこで反発または反転するか
  • 📊 表示する 正確なエントリー、ストップ、利益レベル
  • 💬 説明する 各シグナルの背後にある「理由」を平易な言葉で
  • 変換する 混乱したチャートを明確な機会に

マジックトリック:

  • 消失トリック - ブレイクしたゾーンを消し去る
  • マインドリーディング - マーケットが何を考えているか教える
  • クリスタルボール - マルチタイムフレーム分析が動きを予測
  • 完璧なイリュージョン - 複雑さをシンプルさに変える

価格と無料トライアル

期間限定オファー

無料トライアル: 現在から2026年2月1日まで

  • 完全な機能がアンロック
  • クレジットカード不要
  • 隠れた料金なし
  • ライブまたはデモアカウントでテスト可能

無料トライアル後:

年間わずか$45 USD!

  • ✓ 月額$4未満
  • ✓ 月に1杯のコーヒーの価格
  • ✓ 一度支払えば1年間トレード可能
  • ✓ 月額サブスクリプションなし
  • ✓ 定期課金なし

THE MAGICIANは誰のため?

最適な対象:

  • ゴールド15分足チャートのスイング/デイトレーダー
  • 一日中チャートを監視できないパートタイムトレーダー
  • 明確なガイダンスが必要な初心者
  • より良いゾーン検出を望む経験豊富なトレーダー
  • 本業があるトレーダー(15-30分ごとにチェック)
  • 悪いエントリーと混乱するシグナルに疲れた人

適さない対象:

  • 長期投資家(これはアクティブトレーディング用)
  • M1またはティックチャートを好むスキャルパー
  • 「一攫千金」を求める人
  • 100%勝率を期待する人
  • ギャンブラー - これは真剣なトレーダーのため

重要な免責事項

リスク警告:

ゴールドおよび金融商品の取引には大きな損失リスクが伴います。このインジケーターは分析を支援しますが、利益を保証するものではありません。常に:

  • ✓ 適切なリスク管理を使用
  • ✓ あなたのリスク許容度にストップロスを調整
  • ✓ まずデモアカウントでテスト
  • ✓ 失っても構わない資金で取引しない

パフォーマンス:

  • 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません
  • 結果は市場状況とトレーダーのスキルによって異なります
  • インジケーターは高確率ゾーンを識別 - 保証された勝者ではありません
  • あなたの成功はあなたのトレーディング規律に依存します

ストップロスに関する注意:

  • あなた自身のリスク許容度にストップを調整する必要があります
  • アカウントサイズに基づいてポジションサイズを決定します
  • あなたのトレーディング決定に責任を持ちます
  • インジケーターは自動的に取引を管理しません

最後に

ゴールドを成功裏に取引するには以下が必要です:

  • 正確なエントリーレベル ✓ (フレッシュゾーン)
  • 上位タイムフレーム確認 ✓ (MTF分析)
  • マーケットコンテキストの理解 ✓ (トレーディングガイダンス)
  • プロフェッショナルツール ✓ (THE MAGICIAN)

これらすべてを以下の価格で手に入れられます:

  • 🎁 2026年2月1日まで無料
  • 💰 その後年間わずか$45

これは悪いエントリーによる一度の損失取引よりも少ない金額ですが、あなたのトレーディング結果を永遠に変える可能性があります。

今すぐTHE MAGICIANでよりスマートなトレーディングを始めましょう!


