The magiciann
- インディケータ
- Abdelhak Benazizi
- バージョン: 3.10
THE MAGICIAN - プロフェッショナル需給ゾーンインジケーター
ゴールド15分足チャートで市場の混沌を明確なトレーディング機会に変換
ゴールド取引でお困りですか?
- XAU/USDでどこでエントリーすべきか推測するのに疲れていませんか?
- 買うべきか、売るべきか、様子を見るべきか混乱していませんか?
- 15分足タイムフレームで高確率のセットアップを逃していませんか?
「THE MAGICIAN」は市場を動かす需給の見えない力を明らかにします!
THE MAGICIANの独自性とは?
📊 マルチタイムフレーム分析
- H4、日足、週足のタイムフレームを同時に分析
- 複数のタイムフレームが一致する合流ゾーンを特定
- 最高確率の取引のためにHTF確認済みゾーンを表示
- 低品質シグナルを自動的に排除
⚡ フレッシュ(未ブレイク)ゾーンのみ
- ブレイク済みゾーンは表示しない - 未テストのレベルのみ
- 各ゾーンに⚡フレッシュインジケーターでマーク
- 50%浸透閾値で品質検出を保証
- ブレイクせずにゾーンタッチを追跡
🎯 インテリジェントトレーディングガイダンス
インジケーターが取引または待機の理由を正確に教えます:
買いシグナルが表示される時:
- 下方に強力なHTF需要ゾーンがあり下落を保護
- 価格が需要ゾーンにある(反発が予想される)
- 強気モメンタムとマーケット構造が確認済み
売りシグナルが表示される時:
- 上方に強力なHTF供給ゾーンがあり上昇を制限
- 価格が供給ゾーンにある(リジェクションが予想される)
- 弱気モメンタムとマーケット構造が確認済み
マーケットが不明瞭な時:
- 矛盾するシグナル - 明確になるまで待機
- 構造を提供する強力なHTFゾーンがない
- 価格が主要ゾーンから離れている
📈 完全なトレードセットアップ計算機
オーダーをどこに置くか悩む必要はもうありません!
- エントリー価格: ゾーン境界の正確なレベル
- ストップロス: ゾーンを超えて計算
- ターゲット1: 1.5倍リスクリワード(保守的)
- ターゲット2: 2.5倍リスクリワード(適度)
- ターゲット3: 4.0倍リスクリワード(積極的)
- リスク(pips): 正確なポジションサイジング用
すべてのレベルが色分けされたラインでチャートに描画されます!
🎨 プロフェッショナルビジュアルデザイン
- きれいな黒背景 - 目に優しい
- グリッドラインなし - 気が散らないチャート
- 色分けされたゾーン: 🔵 青(需要) | 🔴 赤(供給)
- ⭐ 星評価(1-5)でゾーンの強さを表示
- ✓MTFバッジでマルチタイムフレーム確認済みゾーンを表示
- 大きく太字の説明 - 見逃すことは不可能
🧠 スマートゾーン検出
- リジェクションパターン認識(ヒゲ分析)
- ボリュームスパイク確認(平均の1.3倍)
- 強力な離脱要件(最低30pips)
- 最適なゾーンサイズフィルタリング(5-200pips)
- 自動重複削除
- 移動サイズ、速度、ボリュームに基づく強度
ゴールド15分足トレーディングに最適
なぜTHE MAGICIANはゴールドM15で最高の効果を発揮するのか:
- 最適なバランス - ノイズをフィルタリングしながら質の高い動きをキャッチ
- 完璧なタイミング - 速すぎず(M5)、遅すぎず(H1)
- HTF確認 - H4、日足、週足ゾーンが完璧に一致
- 複数のセットアップ - 1日あたり2-5の高品質な機会
- クリーンなスイング - ゴールドはM15でゾーンを美しく尊重
- より良いリスク/リワード - より大きなゾーン = より大きな利益目標
- 偽シグナルが少ない - 下位タイムフレームより信頼性が高い
- 管理可能なペース - 本業のあるトレーダーに最適
ゴールドM15の推奨設定:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 pips
- MaxZoneBodyPips: 150-200 pips
- HTFタイムフレーム: H4、日足、週足
- ZonePenetrationPercent: 50%
M15の魔法:
- 時間効率 - 各ティックではなく15分ごとにチャートをチェック
- 量より質 - 少ないがより良いセットアップ
- より大きな目標 - より大きな利益の可能性
- ストレスが少ない - すべてのローソク足を見る必要なし
- トレンドの明瞭性 - マーケットの方向性がより明確
なぜ「THE MAGICIAN」(マジシャン)と呼ばれるのか?
熟練したマジシャンが秘密を明かすように、このインジケーターは:
- 🔍 明らかにする マーケットを動かす隠れた需給ゾーン
- 🎯 予測する 価格がどこで反発または反転するか
- 📊 表示する 正確なエントリー、ストップ、利益レベル
- 💬 説明する 各シグナルの背後にある「理由」を平易な言葉で
- ✨ 変換する 混乱したチャートを明確な機会に
マジックトリック:
- 消失トリック - ブレイクしたゾーンを消し去る
- マインドリーディング - マーケットが何を考えているか教える
- クリスタルボール - マルチタイムフレーム分析が動きを予測
- 完璧なイリュージョン - 複雑さをシンプルさに変える
価格と無料トライアル
期間限定オファー
無料トライアル: 現在から2026年2月1日まで
- 完全な機能がアンロック
- クレジットカード不要
- 隠れた料金なし
- ライブまたはデモアカウントでテスト可能
無料トライアル後:
年間わずか$45 USD!
- ✓ 月額$4未満
- ✓ 月に1杯のコーヒーの価格
- ✓ 一度支払えば1年間トレード可能
- ✓ 月額サブスクリプションなし
- ✓ 定期課金なし
THE MAGICIANは誰のため?
最適な対象:
- ゴールド15分足チャートのスイング/デイトレーダー
- 一日中チャートを監視できないパートタイムトレーダー
- 明確なガイダンスが必要な初心者
- より良いゾーン検出を望む経験豊富なトレーダー
- 本業があるトレーダー(15-30分ごとにチェック)
- 悪いエントリーと混乱するシグナルに疲れた人
適さない対象:
- 長期投資家(これはアクティブトレーディング用)
- M1またはティックチャートを好むスキャルパー
- 「一攫千金」を求める人
- 100%勝率を期待する人
- ギャンブラー - これは真剣なトレーダーのため
重要な免責事項
リスク警告:
ゴールドおよび金融商品の取引には大きな損失リスクが伴います。このインジケーターは分析を支援しますが、利益を保証するものではありません。常に:
- ✓ 適切なリスク管理を使用
- ✓ あなたのリスク許容度にストップロスを調整
- ✓ まずデモアカウントでテスト
- ✓ 失っても構わない資金で取引しない
パフォーマンス:
- 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません
- 結果は市場状況とトレーダーのスキルによって異なります
- インジケーターは高確率ゾーンを識別 - 保証された勝者ではありません
- あなたの成功はあなたのトレーディング規律に依存します
ストップロスに関する注意:
- あなた自身のリスク許容度にストップを調整する必要があります
- アカウントサイズに基づいてポジションサイズを決定します
- あなたのトレーディング決定に責任を持ちます
- インジケーターは自動的に取引を管理しません
最後に
ゴールドを成功裏に取引するには以下が必要です:
- 正確なエントリーレベル ✓ (フレッシュゾーン)
- 上位タイムフレーム確認 ✓ (MTF分析)
- マーケットコンテキストの理解 ✓ (トレーディングガイダンス)
- プロフェッショナルツール ✓ (THE MAGICIAN)
これらすべてを以下の価格で手に入れられます:
- 🎁 2026年2月1日まで無料
- 💰 その後年間わずか$45
これは悪いエントリーによる一度の損失取引よりも少ない金額ですが、あなたのトレーディング結果を永遠に変える可能性があります。
今すぐTHE MAGICIANでよりスマートなトレーディングを始めましょう!