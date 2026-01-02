THE MAGICIAN - プロフェッショナル需給ゾーンインジケーター

ゴールド15分足チャートで市場の混沌を明確なトレーディング機会に変換

ゴールド取引でお困りですか?

XAU/USDでどこでエントリーすべきか推測するのに疲れていませんか?

買うべきか、売るべきか、様子を見るべきか混乱していませんか?

15分足タイムフレームで高確率のセットアップを逃していませんか?

「THE MAGICIAN」は市場を動かす需給の見えない力を明らかにします!

THE MAGICIANの独自性とは?

📊 マルチタイムフレーム分析

H4、日足、週足のタイムフレームを同時に分析

複数のタイムフレームが一致する合流ゾーンを特定

最高確率の取引のためにHTF確認済みゾーンを表示

低品質シグナルを自動的に排除

⚡ フレッシュ(未ブレイク)ゾーンのみ

ブレイク済みゾーンは表示しない - 未テストのレベルのみ

各ゾーンに⚡フレッシュインジケーターでマーク

50%浸透閾値で品質検出を保証

ブレイクせずにゾーンタッチを追跡

🎯 インテリジェントトレーディングガイダンス

インジケーターが取引または待機の理由を正確に教えます:

買いシグナルが表示される時:

下方に強力なHTF需要ゾーンがあり下落を保護

価格が需要ゾーンにある(反発が予想される)

強気モメンタムとマーケット構造が確認済み

売りシグナルが表示される時:

上方に強力なHTF供給ゾーンがあり上昇を制限

価格が供給ゾーンにある(リジェクションが予想される)

弱気モメンタムとマーケット構造が確認済み

マーケットが不明瞭な時:

矛盾するシグナル - 明確になるまで待機

構造を提供する強力なHTFゾーンがない

価格が主要ゾーンから離れている

📈 完全なトレードセットアップ計算機

オーダーをどこに置くか悩む必要はもうありません!

エントリー価格: ゾーン境界の正確なレベル

ゾーン境界の正確なレベル ストップロス: ゾーンを超えて計算

ゾーンを超えて計算 ターゲット1: 1.5倍リスクリワード(保守的)

1.5倍リスクリワード(保守的) ターゲット2: 2.5倍リスクリワード(適度)

2.5倍リスクリワード(適度) ターゲット3: 4.0倍リスクリワード(積極的)

4.0倍リスクリワード(積極的) リスク(pips): 正確なポジションサイジング用

すべてのレベルが色分けされたラインでチャートに描画されます!

🎨 プロフェッショナルビジュアルデザイン

きれいな黒背景 - 目に優しい

グリッドラインなし - 気が散らないチャート

色分けされたゾーン: 🔵 青(需要) | 🔴 赤(供給)

⭐ 星評価(1-5)でゾーンの強さを表示

✓MTFバッジでマルチタイムフレーム確認済みゾーンを表示

大きく太字の説明 - 見逃すことは不可能

🧠 スマートゾーン検出

リジェクションパターン認識(ヒゲ分析)

ボリュームスパイク確認(平均の1.3倍)

強力な離脱要件(最低30pips)

最適なゾーンサイズフィルタリング(5-200pips)

自動重複削除

移動サイズ、速度、ボリュームに基づく強度

ゴールド15分足トレーディングに最適

なぜTHE MAGICIANはゴールドM15で最高の効果を発揮するのか:

最適なバランス - ノイズをフィルタリングしながら質の高い動きをキャッチ

- ノイズをフィルタリングしながら質の高い動きをキャッチ 完璧なタイミング - 速すぎず(M5)、遅すぎず(H1)

- 速すぎず(M5)、遅すぎず(H1) HTF確認 - H4、日足、週足ゾーンが完璧に一致

- H4、日足、週足ゾーンが完璧に一致 複数のセットアップ - 1日あたり2-5の高品質な機会

- 1日あたり2-5の高品質な機会 クリーンなスイング - ゴールドはM15でゾーンを美しく尊重

- ゴールドはM15でゾーンを美しく尊重 より良いリスク/リワード - より大きなゾーン = より大きな利益目標

- より大きなゾーン = より大きな利益目標 偽シグナルが少ない - 下位タイムフレームより信頼性が高い

- 下位タイムフレームより信頼性が高い 管理可能なペース - 本業のあるトレーダーに最適

ゴールドM15の推奨設定:

LookbackBars: 500-800

MinZoneBodyPips: 8-15 pips

MaxZoneBodyPips: 150-200 pips

HTFタイムフレーム: H4、日足、週足

ZonePenetrationPercent: 50%

M15の魔法:

時間効率 - 各ティックではなく15分ごとにチャートをチェック

- 各ティックではなく15分ごとにチャートをチェック 量より質 - 少ないがより良いセットアップ

- 少ないがより良いセットアップ より大きな目標 - より大きな利益の可能性

- より大きな利益の可能性 ストレスが少ない - すべてのローソク足を見る必要なし

- すべてのローソク足を見る必要なし トレンドの明瞭性 - マーケットの方向性がより明確

なぜ「THE MAGICIAN」(マジシャン)と呼ばれるのか?

熟練したマジシャンが秘密を明かすように、このインジケーターは:

🔍 明らかにする マーケットを動かす隠れた需給ゾーン

マーケットを動かす隠れた需給ゾーン 🎯 予測する 価格がどこで反発または反転するか

価格がどこで反発または反転するか 📊 表示する 正確なエントリー、ストップ、利益レベル

正確なエントリー、ストップ、利益レベル 💬 説明する 各シグナルの背後にある「理由」を平易な言葉で

各シグナルの背後にある「理由」を平易な言葉で ✨ 変換する 混乱したチャートを明確な機会に

マジックトリック:

消失トリック - ブレイクしたゾーンを消し去る

- ブレイクしたゾーンを消し去る マインドリーディング - マーケットが何を考えているか教える

- マーケットが何を考えているか教える クリスタルボール - マルチタイムフレーム分析が動きを予測

- マルチタイムフレーム分析が動きを予測 完璧なイリュージョン - 複雑さをシンプルさに変える

価格と無料トライアル

期間限定オファー

無料トライアル: 現在から2026年2月1日まで

完全な機能がアンロック

クレジットカード不要

隠れた料金なし

ライブまたはデモアカウントでテスト可能

無料トライアル後:

年間わずか$45 USD!

✓ 月額$4未満

✓ 月に1杯のコーヒーの価格

✓ 一度支払えば1年間トレード可能

✓ 月額サブスクリプションなし

✓ 定期課金なし

THE MAGICIANは誰のため?

最適な対象:

ゴールド15分足チャートのスイング/デイトレーダー

一日中チャートを監視できないパートタイムトレーダー

明確なガイダンスが必要な初心者

より良いゾーン検出を望む経験豊富なトレーダー

本業があるトレーダー(15-30分ごとにチェック)

悪いエントリーと混乱するシグナルに疲れた人

適さない対象:

長期投資家(これはアクティブトレーディング用)

M1またはティックチャートを好むスキャルパー

「一攫千金」を求める人

100%勝率を期待する人

ギャンブラー - これは真剣なトレーダーのため

重要な免責事項

リスク警告:

ゴールドおよび金融商品の取引には大きな損失リスクが伴います。このインジケーターは分析を支援しますが、利益を保証するものではありません。常に:

✓ 適切なリスク管理を使用

✓ あなたのリスク許容度にストップロスを調整

✓ まずデモアカウントでテスト

✓ 失っても構わない資金で取引しない

パフォーマンス:

過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません

結果は市場状況とトレーダーのスキルによって異なります

インジケーターは高確率ゾーンを識別 - 保証された勝者ではありません

あなたの成功はあなたのトレーディング規律に依存します

ストップロスに関する注意:

あなた自身のリスク許容度にストップを調整する必要があります

アカウントサイズに基づいてポジションサイズを決定します

あなたのトレーディング決定に責任を持ちます

インジケーターは自動的に取引を管理しません

最後に

ゴールドを成功裏に取引するには以下が必要です:

正確なエントリーレベル ✓ (フレッシュゾーン)

上位タイムフレーム確認 ✓ (MTF分析)

マーケットコンテキストの理解 ✓ (トレーディングガイダンス)

プロフェッショナルツール ✓ (THE MAGICIAN)

これらすべてを以下の価格で手に入れられます:

🎁 2026年2月1日まで無料

💰 その後年間わずか$45

これは悪いエントリーによる一度の損失取引よりも少ない金額ですが、あなたのトレーディング結果を永遠に変える可能性があります。

今すぐTHE MAGICIANでよりスマートなトレーディングを始めましょう!