マークイットスペインサービス業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
マークイット (S&P Global)
セクター
ビジネス
55.6 55.7
56.6
最後の発表 重要性 実際 予測
55.4
55.6
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スペインのMarkitサービス購買担当者景気指数(Markit Manufacturing Purchasing Managers Index、PMI)はマクロ経済レポートで、大企業の購買担当者の月次調査から得られた情報に基づいて、スペインのサービス業における経済活動を示しています。この指数はMarkit Economicsによって発表され、同社はロイターニュースエージェンシーに代わってサービス部門に関する報告書を作成します。指数計算は、対応する特性の評価を意味します。回答者は、状況の変化(改善、悪化、変化なし)を判断します。回答は、調査対象企業の重要性を考慮して評価されます。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。調査には、上記の変更を追跡できる管理者が参加します。Markit Economicsは、このサンプリングで国内最大の企業を網羅しようとしています。すべての企業からサービス部門を最も正確に反映している500社のグループが選ばれ、毎月アンケートを受けます。そこに含まれている質問への回答は、次のデータを含むレポートを作成するために使用されます。

  • 事業活動
  • 新規注文
  • 保留中の注文
  • サービスの料金
  • 支払い価格(製造過程で購入した材料およびサービスの場合)
  • 雇用レベル
  • 短期的な事業活動予測

マークイットサービスPMIには、民間企業に関するデータのみが含まれています。回答者は関連するパラメータの相対的な評価(状況の改善、悪化、変化なし)を提供します。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。この指数は季節調整されています。50を超える測定値はサービス部門の成長を示しており、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。低い値は、経済活動が低下する可能性を示している場合があります。42未満の測定値は、不況の可能性を示しています。予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

サービス部門PMIは最も重要な指標の1つと考えられていてアナリストによって詳細に監視されるとともに、サービス部門の経済活動とインフレの先行指標でもあります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイットスペインサービス業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
55.6
55.7
56.6
10月 2025
56.6
55.3
54.3
9月 2025
54.3
54.1
53.2
8月 2025
53.2
55.3
55.1
7月 2025
55.1
53.4
51.9
6月 2025
51.9
53.0
51.3
5月 2025
51.3
55.7
53.4
4月 2025
53.4
56.0
54.7
3月 2025
54.7
56.9
56.2
2月 2025
56.2
56.0
54.9
1月 2025
54.9
54.8
57.3
12月 2024
57.3
53.1
53.1
11月 2024
53.1
55.1
54.9
10月 2024
54.9
55.4
57.0
9月 2024
57.0
53.8
54.6
8月 2024
54.6
53.9
53.9
7月 2024
53.9
55.3
56.8
6月 2024
56.8
55.6
56.9
5月 2024
56.9
56.4
56.2
4月 2024
56.2
56.9
56.1
3月 2024
56.1
56.0
54.7
2月 2024
54.7
53.2
52.1
1月 2024
52.1
50.5
51.5
12月 2023
51.5
51.1
51.0
11月 2023
51.0
50.8
51.1
10月 2023
51.1
49.9
50.5
9月 2023
50.5
51.0
49.3
8月 2023
49.3
53.1
52.8
7月 2023
52.8
55.1
53.4
6月 2023
53.4
57.4
56.7
5月 2023
56.7
58.7
57.9
4月 2023
57.9
58.2
59.4
3月 2023
59.4
54.8
56.7
2月 2023
56.7
52.2
52.7
1月 2023
52.7
50.5
51.6
12月 2022
51.6
50.5
51.2
11月 2022
51.2
49.1
49.7
10月 2022
49.7
49.5
48.5
9月 2022
48.5
52.2
50.6
8月 2022
50.6
53.9
53.8
7月 2022
53.8
55.3
54.0
6月 2022
54.0
56.9
56.5
5月 2022
56.5
55.3
57.1
4月 2022
57.1
55.0
53.4
3月 2022
53.4
51.7
56.6
2月 2022
56.6
51.2
46.6
1月 2022
46.6
57.9
55.8
12月 2021
55.8
58.3
59.8
11月 2021
59.8
56.8
56.6
10月 2021
56.6
58.6
56.9
1234
