スペインのMarkitサービス購買担当者景気指数(Markit Manufacturing Purchasing Managers Index、PMI)はマクロ経済レポートで、大企業の購買担当者の月次調査から得られた情報に基づいて、スペインのサービス業における経済活動を示しています。この指数はMarkit Economicsによって発表され、同社はロイターニュースエージェンシーに代わってサービス部門に関する報告書を作成します。指数計算は、対応する特性の評価を意味します。回答者は、状況の変化(改善、悪化、変化なし)を判断します。回答は、調査対象企業の重要性を考慮して評価されます。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。調査には、上記の変更を追跡できる管理者が参加します。Markit Economicsは、このサンプリングで国内最大の企業を網羅しようとしています。すべての企業からサービス部門を最も正確に反映している500社のグループが選ばれ、毎月アンケートを受けます。そこに含まれている質問への回答は、次のデータを含むレポートを作成するために使用されます。

事業活動

新規注文

保留中の注文

サービスの料金

支払い価格(製造過程で購入した材料およびサービスの場合)

雇用レベル

短期的な事業活動予測

マークイットサービスPMIには、民間企業に関するデータのみが含まれています。回答者は関連するパラメータの相対的な評価(状況の改善、悪化、変化なし)を提供します。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。この指数は季節調整されています。50を超える測定値はサービス部門の成長を示しており、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。低い値は、経済活動が低下する可能性を示している場合があります。42未満の測定値は、不況の可能性を示しています。予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

サービス部門PMIは最も重要な指標の1つと考えられていてアナリストによって詳細に監視されるとともに、サービス部門の経済活動とインフレの先行指標でもあります。

直近値: