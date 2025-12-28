経済指標カレンダー
スペイン貿易収支 (Spain Trade Balance)
|低
|€-4.693 B
|€-5.562 B
|
€-6.001 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
スペイン貿易収支は、特定の期間にわたった国内の輸出と輸入の差、および選択した期間における資本の動きを反映した報告です。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。これは、国全体の経済状況に関する情報を提供するマクロ経済指標です。たとえば、商品、サービス、資本の輸出入の形で、その国が他の国から受け取ったすべての収入を見つけることができます。
貿易収支構造には4つの基本要素があります。
- 経常収支: 国民経済の現在の状態を知るための最も重要でよく使われる方法です。これには、商品とサービス、賃貸料と取引の輸出入が含まれます。
- 資本移動の均衡: 他国からの資金の減少や非経済的利益の売買など、資本の移動を反映しています。
- 経済収支: 他国からのローン、海外からの設備投資または預金に関するデータを収集します。
- 間違いや省略: この報告書の目的は、国内の輸出入の正確な計算が困難であるために発生する可能性がある、以前の報告の誤りや省略を登録することです。
得られた結果に応じて、2種類の貿易収支があります。
- 貿易黒字: 残高はプラスで、輸出売上高が輸入を上回ります。
- 貿易赤字: 残高はマイナスで、期間の輸入量は輸出を明らかに上回ります。
諸国は一般にこれらの計量のそれぞれの間で平等を別々には求めませんが、通常は貿易収支の均衡を達成しようとします。貿易収支がユーロ相場に与える影響はあいまいであり、景気循環やその他の経済指標(GDPなど)の状況によって異なります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スペイン貿易収支 (Spain Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
