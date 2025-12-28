カレンダーセクション

スペイン国内総生産(GDP)前年比は、報告された四半期に国内生産された商品及びサービスの市場価値の前年同期と比較した変化を反映しています。この経済活動を測定するための広範な方法は、スペインの経済的健康の重要な指標を提供します。GDPの前四半期比の変化は、経済全体の成長率を反映しています。GDPでは会社の起源に関係なく国内の生産レベルが反映されているため、スペインで事業を行っている外資系企業からの収入が計算に含まれますが、海外でスペイン国民に収入を提供する商品やサービスは考慮されません。

プロセスに含まれるパラメータによって結果が異なる場合があるため、GDPの計算はある程度主観的と見なすことができる複雑なプロセスです。非公式経済や季節調整など、他のいくつかの変数も考慮に入れる必要があります。

GDP計算には3つの基本的なアプローチがあり、すべての結果はほぼ同じでなければなりません。

  • 支出アプローチ: 最終生成物を購入するための経済主体のすべての支出の合計の計算
  • 付加価値アプローチ: 生産されたすべての商品およびサービスを考慮に入れます(販売された商品と購入された商品は等しくなければなりません)
  • 収入アプローチ: 従業員の賃金、総営業利益、間接税から補助金を差し引いた3つの要素の合計で構成されます。

一般的にGDPは、国民経済状態と生活水準の指標として使用されます。その成長は経済の強化と解釈され、減少は弱体化と見なされます。GDPの伸びは、主に国内支出の増加と関連しており、通常インフレ率が上昇します。この伸びは経済を刺激し、ユーロ相場を上方に押し上げる可能性があります。しかし、インフレ過熱が経済の弱化につながるため、GDPの伸び過ぎは危険です。今日、ほとんどの経済学者は、経済は2.5％〜3.5％の年間GDP成長率で安全及び安定していることに合意しています。

予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされるべきで、低い値は通常マイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン国内総生産(GDP)前年比 (Spain Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
2.8%
2.8%
2.8%
3 Q 2025 予備的
2.8%
2.7%
3.1%
2 Q 2025
3.1%
2.8%
2.8%
2 Q 2025 予備的
2.8%
2.8%
2.8%
1 Q 2025
2.8%
2.8%
2.8%
1 Q 2025 予備的
2.8%
3.5%
3.4%
4 Q 2024
3.4%
3.5%
3.5%
4 Q 2024 予備的
3.5%
3.5%
3.3%
3 Q 2024
3.3%
3.4%
3.4%
3 Q 2024 予備的
3.4%
1.9%
3.1%
2 Q 2024
3.1%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 予備的
2.9%
1.9%
2.5%
1 Q 2024
2.5%
2.4%
2.4%
1 Q 2024 予備的
2.4%
1.7%
2.1%
4 Q 2023
2.0%
1.9%
1.8%
3 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
3 Q 2023 予備的
1.8%
2.0%
2.2%
2 Q 2023
2.2%
1.8%
1.8%
2 Q 2023 予備的
1.8%
4.0%
4.2%
1 Q 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 Q 2023 予備的
3.8%
2.7%
2.6%
4 Q 2022
2.6%
2.7%
2.7%
4 Q 2022 予備的
2.7%
4.1%
4.4%
3 Q 2022
4.4%
3.8%
3.8%
3 Q 2022 予備的
3.8%
6.7%
6.8%
2 Q 2022
6.8%
6.3%
6.3%
2 Q 2022 予備的
6.3%
-1.2%
6.3%
1 Q 2022
6.3%
6.4%
6.4%
1 Q 2022 予備的
6.4%
5.4%
5.5%
4 Q 2021
5.5%
5.2%
5.2%
4 Q 2021 予備的
5.2%
3.1%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
2.7%
2.7%
3 Q 2021 予備的
2.7%
21.3%
17.5%
2 Q 2021
17.5%
19.8%
19.8%
2 Q 2021 予備的
19.8%
-4.3%
-4.2%
1 Q 2021
-4.2%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2021 予備的
-4.3%
-9.4%
-8.9%
4 Q 2020
-8.9%
-9.1%
-9.1%
4 Q 2020 予備的
-9.1%
-13.1%
-9.0%
3 Q 2020
-9.0%
-8.7%
-8.7%
3 Q 2020 予備的
-8.7%
-25.5%
-21.5%
2 Q 2020
-21.5%
-22.1%
-22.1%
2 Q 2020 予備的
-22.1%
-3.8%
-4.1%
1 Q 2020
-4.1%
-4.1%
-4.1%
1 Q 2020 予備的
-4.1%
1.8%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
1.8%
1.8%
4 Q 2019 予備的
1.8%
1.9%
1.9%
3 Q 2019
1.9%
2.0%
2.0%
3 Q 2019 予備的
2.0%
1.9%
2.0%
2 Q 2019
2.0%
2.3%
2.3%
