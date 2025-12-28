カレンダーセクション

スペイン鉱工業生産前年比 (Spain Industrial Production y/y)

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
1.2% 1.2%
1.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
スペイン工業生産量前年比は指定された月の工場、鉱山および公益事業の生産量の前年同月との比較を反映します。これは、鉱工業生産の量と質の変化を反映した定量的指標です。この指数は基準期間を基準にして計算され、基準期間は100です(2015年に採用)。

この指数の主な目的は、産業部門の要因に応じた総付加価値額の開発動向を表示することです。変数は、産業部門の計算された物理生産に基づいて評価されます。推定は、集計されたLaspeyersインデックスに基づいています。このアプローチは、景気循環の特定を可能にします。これは、産業部門の発展や一般的な経済活動などの大規模な対策を追跡するのに非常に役立ちます。

鉱工業生産指数は季節的要因に大きく依存しています。季節的要因は、従業員の離職により鉱工業生産が減少する夏(特に8月)に特に顕著です。したがって、鉱工業生産指数は、季節性を考慮せずに、1年未満の偏差を補正することなく、休日および営業日のカレンダーに合わせて調整されます。

最終的な指数計算に使用される方法は、適切な比較可能性を可能にするために、欧州連合諸国全体で調和しています。スペインでは、州レベルの計算は1975年以来スペイン国立統計局によって行われてきました。2002年以降、このような測定は自律領域のレベルで行われています。

鉱工業生産指数は現在、季節調整され、2015年の基本暦に従って公表されています。カレンダのデータは、建設部門を除く製造部門全体に典型的な商品品目に関する11,500の製造企業の調査で収集されています。さまざまな産業や自治区の重みの計算に使用される基本的な統計は、スペイン国立統計局によって編集されているIndustrial Questionnaireで提供されています。鉱工業生産の伸びはユーロ相場に好影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン鉱工業生産前年比 (Spain Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
1.2%
1.2%
1.7%
9月 2025
1.7%
0.1%
3.4%
8月 2025
3.4%
0.2%
2.5%
7月 2025
2.5%
0.0%
2.3%
6月 2025
2.3%
0.0%
1.7%
5月 2025
1.7%
0.1%
0.6%
4月 2025
0.6%
0.0%
1.0%
3月 2025
1.0%
0.0%
-1.9%
2月 2025
-1.9%
0.0%
-1.0%
1月 2025
-1.0%
0.0%
2.1%
12月 2024
2.1%
0.1%
-0.4%
11月 2024
-0.4%
1.1%
1.9%
10月 2024
1.9%
0.1%
0.6%
9月 2024
0.6%
0.1%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
0.3%
-0.4%
7月 2024
-0.4%
1.1%
0.6%
6月 2024
0.6%
0.6%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.1%
0.8%
4月 2024
0.8%
0.7%
-1.2%
3月 2024
-1.2%
-1.1%
1.5%
2月 2024
1.5%
-0.6%
1月 2024
-0.6%
-2.1%
-0.2%
12月 2023
-0.2%
0.8%
11月 2023
0.8%
-1.5%
10月 2023
-1.5%
-2.4%
-1.4%
9月 2023
-1.4%
-2.6%
-3.4%
8月 2023
-3.4%
-2.4%
-1.8%
7月 2023
-1.8%
-1.6%
-3.0%
6月 2023
-3.0%
-0.5%
-0.1%
5月 2023
-0.1%
1.8%
-0.9%
4月 2023
-0.9%
2.1%
4.5%
3月 2023
4.5%
-0.4%
-0.4%
2月 2023
-0.4%
0.1%
-0.4%
1月 2023
-0.4%
-0.3%
0.6%
12月 2022
0.6%
0.7%
-1.1%
11月 2022
-1.1%
3.1%
2.5%
10月 2022
2.5%
4.6%
3.6%
9月 2022
3.6%
5.4%
5.5%
8月 2022
5.5%
5.4%
5.3%
7月 2022
5.3%
5.4%
7.0%
6月 2022
7.0%
3.1%
3.8%
5月 2022
3.8%
1.3%
2.4%
4月 2022
2.4%
-23.5%
0.1%
3月 2022
0.1%
-20.3%
3.0%
2月 2022
3.0%
20.6%
1.7%
1月 2022
1.7%
4.5%
1.3%
12月 2021
1.3%
-4.1%
4.8%
11月 2021
4.8%
-12.1%
-0.9%
10月 2021
-0.9%
-12.0%
1.2%
9月 2021
1.2%
22.3%
1.8%
