マークイット統合購買担当者景気指数(Markit Composite Purchasing Manager Index)は、製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。この指標は、国の最大級民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。

マークイット統合PMIには民間企業の従業員しか含まれていません。購買管理者は、作業の基本的なパラメータ(投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など)を評価するアンケートを完成します。回答者は関連するパラメータの相対的な評価(状況の改善、悪化、変化なし)を提供します。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。各回答は、会社の規模及び会社が属するサブ部門の総生産またはサービスへの貢献度に応じて重み付けされます。したがって、大企業による指数計算への貢献が大きくなります。最終値は季節調整されています。50を超える測定値は経済の成長を示しており、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。低い値は、経済活動が低下する可能性を示している場合があります。42未満の測定値は、不況の可能性を示しています。予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、スペインの民間部門全体の事業活動を対象とした運用情報を提供しています。それは経済成長とインフレの先行指標と解釈されます。

直近値: