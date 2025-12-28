経済指標カレンダー
スペイン経常収支 (Spain Current Account)
|低
|€1.870 B
|€5.536 B
|
€5.080 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|€2.792 B
|
€1.870 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
経常収支は、スペイン居住者とその他の国々との間の取引の均衡を反映しています。これは国際収支の一部であり、居住者と世界の他の部分との間の収入と実際の取引(商品とサービスの貿易)を一定期間にわたって記録します。
経常収支は次の部分に分けられます。
- 貿易収支は輸出と輸入の差を示します。
- サービスの均衡: 商品とサービスにおける均衡で、輸出と輸入に基づいています。
- 投資所得残高: 外国預金からの賃金と利益を含みます(外国人投資家による支払いを除く)。
- 振り込み支払いの残高: 居住者と非居住者間の振り込み支払いです。上記の要素とは無関係で、寄付、補助金、私用の送金、年金の支払い、慰謝料などが含まれます。
言い換えれば、経常収支には、商品、サービス、一次所得(投資)および二次所得(取引)に関するスペインの居住者と非居住者の間の操作が含まれています。正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。
指標のユーロに対する影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。ほとんどの場合、経常収支の成長はユーロ相場の上昇と見られています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スペイン経常収支 (Spain Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
