スペイン9ヶ月国債入札(Letras) (Spain 9-Month Letras Auction)

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
Tesoro Publico
1.999%
1.965%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.999%
次の発表 実際 予測
Letras del Tesoroは財務事務局(General Secretariat of the Treasury and Financial Policy)によって発行される短期割引政府債券です。これらの債券の満期は3〜18ヶ月です。政府債券を購入すると、投資家は結果として生じる利子を満期時に受け取ることができます。

Letras del Tesoroは、他の政府債券と比較して最短の負債期間を有します。そのような政府債券の満期は通常3、6、12、18ヶ月です。債券の額は、最低1,000ユーロで、1,000の倍数です。これらの政府債券は短期の取引を意味するため、資本市場で取引されています。それに比べ、国債は取引に3～5年間というより多くの時間を要します。国債の満期は最長で、10～50年です。

投資家は目的に応じて公債を購入します。政府証券は、流動性が比較的高くリスクも低いため、短期間かつ低コストで財務結果を達成することが期待されています。

政府証券を発行する国の観点から言うと、政府はお金を受け取るために市場を使い、以前に合意された利益率でそれらを返済する責任を負います。したがって、結果の金額と支払条件は事前に設定されます。

そのような有価証券のリスクレベルは、民間商品のリスクレベルよりかなり低いです。したがって、政府証券の収益性レベルは民間資産のレベルよりはるかに低くなります。したがって、政府証券は、短期間で財務結果を得るための最もリスクが少なく、最も信頼性の高い手段であると考えられています。

Letras del Tesoro政府証券:

  • リスクがかなり低い
  • 収益性が低い
  • 満期が短い
  • クーポンがない

政府証券は割引で発行され、クーポンがゼロであるという点で他の国債とは異なります。つまり、投資家は購入時や証券の有効期間の終了時に利子を受け取りません。しかし、いわゆる名目価格を受け取ることも可能です。購入価格は、有効期限日に受け取った金額よりも少なくなる可能性があります。したがって、証券の購入者は「期待利回り」を受け取ります。これは、額面金額と証券に支払われた価格との間の計算されたパーセント差に等しくなります。

この指標は、政府証券利回りの増減率を示します。計算された収益率はスペイン政府債務の状態を反映する可能性があるため、その増加または減少は経済成長または減速よりも先に起こる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"スペイン9ヶ月国債入札(Letras) (Spain 9-Month Letras Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
1.999%
1.965%
1.965%
1.960%
1.960%
1.968%
1.968%
1.959%
1.959%
1.905%
1.905%
1.934%
1.934%
2.000%
2.000%
1.919%
1.919%
2.269%
2.269%
2.248%
2.248%
2.485%
2.485%
2.366%
2.366%
2.681%
2.681%
2.839%
2.839%
3.009%
3.009%
3.137%
3.137%
3.407%
3.407%
3.488%
3.488%
3.427%
3.427%
3.507%
3.507%
3.555%
3.555%
3.483%
3.483%
3.478%
3.478%
3.485%
3.485%
3.686%
3.686%
3.802%
3.802%
3.724%
3.724%
3.687%
3.687%
3.788%
3.788%
3.462%
3.462%
3.212%
3.212%
3.169%
3.169%
3.021%
3.021%
2.938%
2.938%
2.830%
2.830%
2.366%
2.366%
2.363%
2.363%
1.983%
1.983%
1.308%
1.308%
0.597%
0.597%
0.468%
0.468%
0.623%
0.623%
-0.094%
-0.094%
-0.412%
-0.412%
-0.557%
-0.557%
-0.495%
-0.495%
-0.562%
-0.562%
-0.588%
-0.588%
-0.641%
-0.641%
-0.599%
1234
