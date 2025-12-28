スペインのマークイット工業購買担当者景気指数(Markit Manufacturing Purchasing Managers Index、PMI)はマクロ経済レポートで、大企業の購買担当者の月次調査から得られた情報に基づいて、スペインの製造業における経済活動を示しています。この指数はMarkit Economicsによって発表され、指数計算は、対応する特性の評価を意味します。回答者は、状況の変化(改善、悪化、変化なし)を判断します。回答は、調査対象企業の重要性を考慮して評価されます。

政府指標とは異なり、Manufacturing PMIは月の初めに発行され、日本の短観や米国のISMと同様に国民経済の状態と動向を示しています。

スペインのPMIは、スペイン購買/契約/調達専門家協会(AsociaciónEspañolade Profesionales de Compras、Contratacion y Aprovisionamientos(AERCE))と共同でMarkit Economicsによって計算されます。

アンケートは、新規注文、実績、価格、在庫、雇用など、さまざまなパラメータを網羅しています。それらの中で最も重要なのは、新規受注と生産の強度で、合計すると50％以上になります。

クライアントからの新規受注

生産の強度(速度とレベル)

納入業者への配達 (fast or slow)

企業の在庫

企業の雇用率

顧客の在庫(企業の顧客による在庫の概算)

企業が商品やサービスに支払う代金

受注残高(増減)

新規輸出注文(輸出する注文数)

輸入(輸入品目の量)

パラメータ:

指数は季節調整されます。50を超える測定値は製造業部門の成長を示しており、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。低い値は、経済活動が低下する可能性を示している場合があります。42未満の測定値は、不況の可能性を示しています。

製造購買担当者指数は、経済発展の主要な指標の1つであり、景気後退または経済成長の可能性を示す先行指標の1つです。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を監視できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。製造業PMIの伸びは現在の市場で有利な状況を示している可能性があり、ユーロにとってプラスと見なすことができます。

直近値: