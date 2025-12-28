カレンダーセクション

マークイットスペイン製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
マークイット (S&P Global)
スペインのマークイット工業購買担当者景気指数(Markit Manufacturing Purchasing Managers Index、PMI)はマクロ経済レポートで、大企業の購買担当者の月次調査から得られた情報に基づいて、スペインの製造業における経済活動を示しています。この指数はMarkit Economicsによって発表され、指数計算は、対応する特性の評価を意味します。回答者は、状況の変化(改善、悪化、変化なし)を判断します。回答は、調査対象企業の重要性を考慮して評価されます。

政府指標とは異なり、Manufacturing PMIは月の初めに発行され、日本の短観や米国のISMと同様に国民経済の状態と動向を示しています。

スペインのPMIは、スペイン購買/契約/調達専門家協会(AsociaciónEspañolade Profesionales de Compras、Contratacion y Aprovisionamientos(AERCE))と共同でMarkit Economicsによって計算されます。

アンケートは、新規注文、実績、価格、在庫、雇用など、さまざまなパラメータを網羅しています。それらの中で最も重要なのは、新規受注と生産の強度で、合計すると50％以上になります。

パラメータ:
  • クライアントからの新規受注
  • 生産の強度(速度とレベル)
  • 納入業者への配達 (fast or slow)
  • 企業の在庫
  • 企業の雇用率
  • 顧客の在庫(企業の顧客による在庫の概算)
  • 企業が商品やサービスに支払う代金
  • 受注残高(増減)
  • 新規輸出注文(輸出する注文数)
  • 輸入(輸入品目の量)

指数は季節調整されます。50を超える測定値は製造業部門の成長を示しており、ユーロの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。低い値は、経済活動が低下する可能性を示している場合があります。42未満の測定値は、不況の可能性を示しています。

製造購買担当者指数は、経済発展の主要な指標の1つであり、景気後退または経済成長の可能性を示す先行指標の1つです。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を監視できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。製造業PMIの伸びは現在の市場で有利な状況を示している可能性があり、ユーロにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイットスペイン製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
51.5
51.3
52.1
10月 2025
52.1
50.6
51.5
9月 2025
51.5
54.6
54.3
8月 2025
54.3
51.8
51.9
7月 2025
51.9
51.5
51.4
6月 2025
51.4
49.5
50.5
5月 2025
50.5
47.8
48.1
4月 2025
48.1
50.5
49.5
3月 2025
49.5
50.2
49.7
2月 2025
49.7
50.0
50.9
1月 2025
50.9
54.4
53.3
12月 2024
53.3
52.0
53.1
11月 2024
53.1
55.3
54.5
10月 2024
54.5
51.9
53.0
9月 2024
53.0
49.1
50.5
8月 2024
50.5
50.7
51.0
7月 2024
51.0
53.4
52.3
6月 2024
52.3
53.4
54.0
5月 2024
54.0
51.2
52.2
4月 2024
52.2
51.1
51.4
3月 2024
51.4
52.0
51.5
2月 2024
51.5
49.5
49.2
1月 2024
49.2
46.7
46.2
12月 2023
46.2
45.7
46.3
11月 2023
46.3
46.4
45.1
10月 2023
45.1
47.1
47.7
9月 2023
47.7
47.1
46.5
8月 2023
46.5
47.9
47.8
7月 2023
47.8
48.2
48.0
6月 2023
48.0
48.7
48.4
5月 2023
48.4
50.1
49.0
4月 2023
49.0
51.0
51.3
3月 2023
51.3
49.6
50.7
2月 2023
50.7
47.4
48.4
1月 2023
48.4
46.0
46.4
12月 2022
46.4
45.2
45.7
11月 2022
45.7
46.8
44.7
10月 2022
44.7
49.4
49.0
9月 2022
49.0
49.3
49.9
8月 2022
49.9
50.6
48.7
7月 2022
48.7
53.2
52.6
6月 2022
52.6
53.6
53.8
5月 2022
53.8
53.8
53.3
4月 2022
53.3
55.6
54.2
3月 2022
54.2
56.6
56.9
2月 2022
56.9
56.3
56.2
1月 2022
56.2
56.7
56.2
12月 2021
56.2
57.3
57.1
11月 2021
57.1
57.8
57.4
10月 2021
57.4
58.9
58.1
