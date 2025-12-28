経済指標カレンダー
スペイン失業率の変化 (Spain Unemployment Change)
|中
|-18.805 K
|-14.325 K
|
22.101 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
失業率の変化は、報告された月における失業者数の変化を反映しています。
この指標は、1964年に導入された経済的に活動的な人口調査に基づいて計算されています。しかし、現在の計算は2005年に開発された方法論を適用します。これは四半期ごとに行われる継続的な調査です。その目的は、労働力に関する情報を入手し、それをカテゴリに分類することです。最初の四半期サンプルには65,000家族が含まれており、約16万人に相当します。アクティブ人口調査では、人口の主なカテゴリ(雇用中、失業中、活動、非活動)に関連するデータが提供されます。これらのカテゴリは、さまざまな特性に従ってさらに分類されます。調査のデータは四半期ごとにまとめられています。
スペインではなく海外で暮らしている人口についての情報を得ることは不可能であるので、質問票はスペインの市民ではなくて国全体(スペインの世帯に住んでいる家族)を考慮します。したがって、アンケートは、1年以上スペインに定住した外国人(市民および軍人)と同様に、その国に住んでいる人口を対象とします。
この指標は、スペインの国家経済の先行指標です。予想以上の値は労働市場の拡大を示しています。予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スペイン失業率の変化 (Spain Unemployment Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
