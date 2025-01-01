ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMaxLotCheck 

MaxLotCheck

取引操作のボリュームの最大限を取得します。

double  MaxLotCheck(
  const string        symbol,              // シンボル
  ENUM_ORDER_TYPE    trade_operation,    // 操作
  double              price,              // 価格
  double              percent=100         // 取引操作に使用された証拠金の百分率での割合（ 0~100%）
  ) const

パラメータ

symbol

[in]  取引操作のシンボル

trade_operation

[in]  取引操作の型（ENUM_ORDER_TYPE 列挙）

価格

[in]  取引操作の価格

percent=100

[in]  取引操作に使用された証拠金の百分率での割合（ 0~100%）

戻り値

取引操作のボリュームの最大限