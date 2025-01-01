文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndControl 

Control

获取索引处的控件。

CWnd*  Control(
   const int  ind      // 索引
   )  const

参数

ind

[输入]  控件索引。

返回值

控件指针。

注释

基准类方法没有容器, 它可供访问其继承者的容器并永远返回 NULL。