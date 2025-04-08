SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IA LOW CAPITAL TAKE STOP
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA LOW CAPITAL TAKE STOP

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 65%
4xCube-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
234 (65.73%)
Loss Trade:
122 (34.27%)
Best Trade:
25.86 USD
Worst Trade:
-35.25 USD
Profitto lordo:
770.92 USD (37 165 pips)
Perdita lorda:
-544.96 USD (29 320 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (86.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.80 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.25%
Massimo carico di deposito:
10.06%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
182 (51.12%)
Short Trade:
174 (48.88%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-69.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.10 USD (4)
Crescita mensile:
7.17%
Previsione annuale:
86.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.92 USD
Massimale:
100.72 USD (17.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.95% (100.72 USD)
Per equità:
13.03% (67.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDxx 240
XAUUSDxx 114
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDxx 193
XAUUSDxx 50
GBPUSDxx -18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDxx 6.1K
XAUUSDxx 2.2K
GBPUSDxx -350
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.86 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +86.80 USD
Massima perdita consecutiva: -69.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

BOT EURUSD LOW CAPITAL 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.83% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.84% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.69% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 13:53
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.39% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
