- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
172 (88.65%)
Loss Trade:
22 (11.34%)
Best Trade:
25.94 USD
Worst Trade:
-117.72 USD
Profitto lordo:
784.77 USD (61 675 pips)
Perdita lorda:
-711.87 USD (41 350 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (226.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
226.58 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
9.70%
Massimo carico di deposito:
59.57%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
109 (56.19%)
Short Trade:
85 (43.81%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-32.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-235.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.32 USD (2)
Crescita mensile:
-47.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.74 USD
Massimale:
235.32 USD (85.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.06% (235.32 USD)
Per equità:
68.14% (222.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BRENT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|71
|BRENT
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|BRENT
|24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.94 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +226.58 USD
Massima perdita consecutiva: -235.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 532
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
77%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
46
93%
194
88%
10%
1.10
0.38
USD
USD
72%
1:500