Price Action PB EA mx
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 26.11
- Attivazioni: 10
PRICE ACTION PB EA - è un ottimo sistema di trading automatico basato sulla ricerca della price action!
Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 file Set disponibili! D1 timeframe!
L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar!
Price Action PB EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!
Scarica i Set_file dell'EA per testarli e fare trading:
Caratteristiche dell'EA:
- L'EA può essere eseguito su 7 coppie contemporaneamente.
- Il sistema non spreca denaro per commissioni elevate come molti scalper.
- Nessun requisito di spread ristretto - L'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.
- Il sistema NON utilizza metodi di griglia pericolosi. - L'EA ha una gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.
- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.
- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni dell'EA.
- I filtri Trend, Oscillatore e Giorno sono integrati.
- Coppie di trading: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
- Intervallo di tempo: D1.
- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso alla fine della candela D1. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera (sull'intervallo di tempo D1), significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.
Come installare:
- Aprire 7 grafici consigliati:
AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
- Selezionare l'intervallo di tempo D1 su ciascun grafico.
- Associa l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA.
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.