Dynamic Oscillator mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Aggiornato: 7 febbraio 2025
- Attivazioni: 10
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4!
- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo.
- Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive.
- Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato.
- Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa.
- È molto più accurato degli oscillatori standard. Tempi adatti: M30, H1, H4, D1, W1.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
