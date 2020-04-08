Trend Oscillator mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente!
- Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo".
- L'oscillatore più fluido mai sviluppato.
- Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso.
- Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
