Price Action PB EA mx

Price Action PB EA는 가격 움직임 분석을 기반으로 한 훌륭한 자동 거래 시스템입니다!





이 EA는 "설정 후 잊어버리는" 방식의 전문가 어드바이저로, 모든 거래 작업을 자동으로 처리합니다! 7개의 세트 파일이 제공되며, D1 timeframe !





거래 아이디어는 유명하고 강력한 가격 움직임 패턴인 핀바(PinBar)를 기반으로 합니다!





프라이스 액션 PB EA는 매우 좋은 투자입니다. 모든 세트 파일은 긍정적인 수학적 기대값을 가지고 있어 수년간 안정적인 수익을 보장합니다!





테스트 및 거래를 위해 EA 세트 파일을 다운로드하세요:





EA 특징:

- 7개 통화쌍에서 동시에 실행 가능

- 많은 스캘퍼처럼 높은 수수료로 돈을 낭비하지 않습니다.

- 타이트한 스프레드 요구 사항 없음 - 모든 계좌에서 사용 가능

- 위험한 그리드 기법을 사용하지 않습니다.

- EA에는 기본적으로 복리 이자 기반 자금 관리 기능이 내장되어 있습니다.

- 모든 거래에는 손절매(SL)와 익절매(TP)가 설정되어 있으며, 이는 브로커에게 표시되지 않습니다.

- SL과 TP는 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.

- 보상 모드는 EA 설정에서 사용할 수 있습니다.

- 추세, 오실레이터, 일별 필터가 내장되어 있습니다.

- 거래 가능 통화쌍: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD

- 시간 프레임: D1

- 작동 시간: EA는 D1 캔들의 끝에서 진입 기회를 찾습니다. 시스템이 일별 캔들이 형성된 후(D1 시간 프레임 기준) 주문을 설정하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없었음을 의미합니다.





설치 방법:

- 다음 7개의 권장 차트를 엽니다.

AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD

-각 차트에서 D1 시간 프레임을 선택하세요.

-각 차트에 Expert Advisor(EA)를 연결하세요.

-해당 EA에 "Set_file"을 적용하세요.

-로봇이 모든 작업을 자동으로 수행합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 내내 켜두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.