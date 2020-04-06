Price Action PB EA mx
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 26.11
- 활성화: 10
Price Action PB EA는 가격 움직임 분석을 기반으로 한 훌륭한 자동 거래 시스템입니다!
이 EA는 "설정 후 잊어버리는" 방식의 전문가 어드바이저로, 모든 거래 작업을 자동으로 처리합니다! 7개의 세트 파일이 제공되며, D1 timeframe!
거래 아이디어는 유명하고 강력한 가격 움직임 패턴인 핀바(PinBar)를 기반으로 합니다!
프라이스 액션 PB EA는 매우 좋은 투자입니다. 모든 세트 파일은 긍정적인 수학적 기대값을 가지고 있어 수년간 안정적인 수익을 보장합니다!
테스트 및 거래를 위해 EA 세트 파일을 다운로드하세요:
EA 특징:
- 7개 통화쌍에서 동시에 실행 가능
- 많은 스캘퍼처럼 높은 수수료로 돈을 낭비하지 않습니다.
- 타이트한 스프레드 요구 사항 없음 - 모든 계좌에서 사용 가능
- 위험한 그리드 기법을 사용하지 않습니다.
- EA에는 기본적으로 복리 이자 기반 자금 관리 기능이 내장되어 있습니다.
- 모든 거래에는 손절매(SL)와 익절매(TP)가 설정되어 있으며, 이는 브로커에게 표시되지 않습니다.
- SL과 TP는 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.
- 보상 모드는 EA 설정에서 사용할 수 있습니다.
- 추세, 오실레이터, 일별 필터가 내장되어 있습니다.
- 거래 가능 통화쌍: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD
- 시간 프레임: D1
- 작동 시간: EA는 D1 캔들의 끝에서 진입 기회를 찾습니다. 시스템이 일별 캔들이 형성된 후(D1 시간 프레임 기준) 주문을 설정하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없었음을 의미합니다.
설치 방법:
- 다음 7개의 권장 차트를 엽니다.
AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD
-각 차트에서 D1 시간 프레임을 선택하세요.
-각 차트에 Expert Advisor(EA)를 연결하세요.
-해당 EA에 "Set_file"을 적용하세요.
-로봇이 모든 작업을 자동으로 수행합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 내내 켜두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).
이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.