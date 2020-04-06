Adaptive Scalper EA ms

ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile!

Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili!

Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA.

- L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI.
- Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.
- L'EA dovrebbe essere eseguito su 10 coppie contemporaneamente - i Set_files corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia da professionisti del Forex che da principianti.
- Il robot esegue automaticamente calcoli di interesse composto - tutto ciò di cui hai bisogno è installarlo su MT4 con rischio rilevante (2% predefinito) secondo la procedura seguente e lasciare il PC in esecuzione (o semplicemente usare VPS). - Il saldo minimo richiesto per far funzionare il robot è di soli $ 100.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Coppie di trading: - GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Quando installi EA su coppie diverse (menzionate sopra) - i magic_number devono essere diversi su ogni coppia (i set_file hanno già magic_number diversi, quindi applica semplicemente i set_file).
- Tempo di funzionamento: di solito, EA inizia a cercare segnali durante la seconda metà della sessione statunitense fino alla metà della sessione asiatica.
- Leva del conto: qualsiasi leva nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.
- Gestione del rischio: si consiglia un rischio del 2% per operazione (può essere modificato nelle impostazioni) OPPURE utilizzare un lotto fisso.

Come installare:
- Apri i 10 grafici seguenti:
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Seleziona il timeframe M15 su ogni grafico.
- Allega Expert Adviser a ogni grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente a EA (prendi tutti i Set_file v25.11 dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Lascia il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE usa semplicemente VPS invece del PC) per lasciare che EA faccia il suo lavoro.

IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading segui le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di usare MT4 dove Market_Watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie EA. Inviami semplicemente un messaggio in merito (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
