KT Gold Nexus EA MT4
- Experts
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 30 novembre 2024
- Attivazioni: 10
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acquisto).
Il trading è un percorso che richiede pazienza, poiché ogni sistema attraversa fasi sia positive che negative. Per comprendere chiaramente e realisticamente le sue prestazioni, si consiglia di utilizzarlo per almeno un anno.
Questo EA utilizza il nostro modulo proprietario di intelligenza artificiale, integrando perfettamente più indicatori tecnici, tra cui Laguerre, ATR, RSI Smoothed, DPO, CCI e AO, per creare un setup di trading altamente efficace. Quando si presenta un'opportunità di trading, suddivide strategicamente la posizione in 10 ordini separati, gestendo ciascuno in modo indipendente per ottimizzare l'esecuzione delle operazioni e adattarsi alla dinamica del mercato.
Questo EA viene ottimizzato e aggiornato annualmente per rimanere allineato con le dinamiche di mercato in continua evoluzione.
Applicazione
- Simbolo: XAUUSD (Oro).
- Timeframe: 4 ore
- Direzione: Solo long (ordini di acquisto).
- Deposito minimo: $1200
- Backtest: Dal 2007 ad oggi.
- Tipo di conto: Qualsiasi
- Broker: Sei libero di scegliere qualsiasi broker, poiché questo EA non dipende da condizioni specifiche del broker.
Caratteristiche
- L'EA non utilizza metodologie rischiose come griglia, hedging, martingala o mediazione delle posizioni.
- Ogni operazione è protetta da uno stop-loss e un take-profit nascosti incorporati.
- L'EA non richiede file di configurazione speciali. I parametri predefiniti sono già ottimizzati in base alle attuali condizioni di mercato.
- Le posizioni vengono chiuse alla fine della notte di venerdì per evitare il rischio di gap o movimenti bruschi del fine settimana.
- Input semplici, facili da usare e da interpretare.
Il KT Gold Nexus EA evita strategie ad alto rischio come griglia, hedging o martingala per mascherare le perdite. Invece, segue un approccio disciplinato e trasparente, riconoscendo che il trading comporta sia profitti che perdite. La chiave del successo a lungo termine è mantenere un profitto medio superiore alla perdita media, garantendo una crescita sostenibile nel tempo.
A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)