KT Gold Nexus EA MT4

Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acquisto).

Il trading è un percorso che richiede pazienza, poiché ogni sistema attraversa fasi sia positive che negative. Per comprendere chiaramente e realisticamente le sue prestazioni, si consiglia di utilizzarlo per almeno un anno.

Questo EA utilizza il nostro modulo proprietario di intelligenza artificiale, integrando perfettamente più indicatori tecnici, tra cui Laguerre, ATR, RSI Smoothed, DPO, CCI e AO, per creare un setup di trading altamente efficace. Quando si presenta un'opportunità di trading, suddivide strategicamente la posizione in 10 ordini separati, gestendo ciascuno in modo indipendente per ottimizzare l'esecuzione delle operazioni e adattarsi alla dinamica del mercato.

Questo EA viene ottimizzato e aggiornato annualmente per rimanere allineato con le dinamiche di mercato in continua evoluzione.

Applicazione