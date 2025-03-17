Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend e price action.

Goldex AI è un robot di trading ad alte prestazioni che utilizza l'azione dei prezzi con la rottura dei supporti e delle resistenze dell'oro, sfruttando al massimo i movimenti della sessione di New York del mercato, ottenendo così il massimo profitto possibile.

Questo robot dispone di una straegia chiamata recupero intelligente, che dopo aver subito delle perdite si attiva e apre un lotto più grande per recuperare in breve tempo le eventuali perdite; tuttavia, il moltiplicatore può essere ridotto se l'utente lo desidera.

Goldex AI ha un filtro intelligente incorporato per le notizie, che filtra i giorni in cui non ci sono notizie di medio e alto impatto e quindi disabilita il trading, perché il mercato in questi giorni è molto lento e non ha abbastanza movimento per ottenere un'azione di prezzo corretta con la rottura di supporti e resistenze. Goldex AI utilizza come fonte di dati ForexFactory, uno dei migliori fornitori di notizie di oggi. Si consiglia di abilitarlo se si fa trading dal vivo e di disabilitarlo se si intende utilizzarlo per il backtesting.

Goldex AI ha una funzione di offset AutoGMT, che rileva automaticamente il GMT del broker per aprire correttamente le operazioni all'ora esatta necessaria. Per il backtesting è necessario impostare manualmente il GMT nei parametri; per impostazione predefinita è impostato su +3 (DST) come IC Markets, ecc.

Goldex AI - Il filtro di tendenza intelligente individua la tendenza migliore per operare sull'oro esattamente in quel momento, filtrando così i falsi segnali ed evitando il maggior numero possibile di operazioni negative. Ciò ridurrà il numero di operazioni e quindi potrebbe ridurre i profitti, ma aumenterà la probabilità di vincita. Si raccomanda sempre di utilizzare il filtro di tendenza.

L'AI che ha Goldex è un programma Python che ho creato utilizzando le librerie AI. In altre parole, ho esportato i dati da MT4, ho addestrato il modello in Python con una libreria chiamata Scikit-learn e poi ho usato un bridge (come ZeroMQ o file) per far agire l'EA sulle previsioni.

Nota: Goldex AI non utilizza strategie di griglia, di copertura o aggressive che possono bruciare il conto.

Nelle immagini si può vedere il backtest su IC Markets (uno dei migliori broker attuali) per 15 anni, dal 2010 a oggi; si consiglia di utilizzare programmi di backtesting TDS o di qualità 99,90% per ottenere risultati più tempestivi e oggettivi.