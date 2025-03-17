Goldex AI

Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani

Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio

Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione.

Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite.

Copie disponibili: 2

Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend e price action.

Goldex AI è un robot di trading ad alte prestazioni che utilizza l'azione dei prezzi con la rottura dei supporti e delle resistenze dell'oro, sfruttando al massimo i movimenti della sessione di New York del mercato, ottenendo così il massimo profitto possibile.

Questo robot dispone di una straegia chiamata recupero intelligente, che dopo aver subito delle perdite si attiva e apre un lotto più grande per recuperare in breve tempo le eventuali perdite; tuttavia, il moltiplicatore può essere ridotto se l'utente lo desidera.

Goldex AI ha un filtro intelligente incorporato per le notizie, che filtra i giorni in cui non ci sono notizie di medio e alto impatto e quindi disabilita il trading, perché il mercato in questi giorni è molto lento e non ha abbastanza movimento per ottenere un'azione di prezzo corretta con la rottura di supporti e resistenze. Goldex AI utilizza come fonte di dati ForexFactory, uno dei migliori fornitori di notizie di oggi. Si consiglia di abilitarlo se si fa trading dal vivo e di disabilitarlo se si intende utilizzarlo per il backtesting.

Goldex AI ha una funzione di offset AutoGMT, che rileva automaticamente il GMT del broker per aprire correttamente le operazioni all'ora esatta necessaria. Per il backtesting è necessario impostare manualmente il GMT nei parametri; per impostazione predefinita è impostato su +3 (DST) come IC Markets, ecc.

Goldex AI - Il filtro di tendenza intelligente individua la tendenza migliore per operare sull'oro esattamente in quel momento, filtrando così i falsi segnali ed evitando il maggior numero possibile di operazioni negative. Ciò ridurrà il numero di operazioni e quindi potrebbe ridurre i profitti, ma aumenterà la probabilità di vincita. Si raccomanda sempre di utilizzare il filtro di tendenza.

L'AI che ha Goldex è un programma Python che ho creato utilizzando le librerie AI. In altre parole, ho esportato i dati da MT4, ho addestrato il modello in Python con una libreria chiamata Scikit-learn e poi ho usato un bridge (come ZeroMQ o file) per far agire l'EA sulle previsioni.

Nota: Goldex AI non utilizza strategie di griglia, di copertura o aggressive che possono bruciare il conto.

Nelle immagini si può vedere il backtest su IC Markets (uno dei migliori broker attuali) per 15 anni, dal 2010 a oggi; si consiglia di utilizzare programmi di backtesting TDS o di qualità 99,90% per ottenere risultati più tempestivi e oggettivi.


GMT per il backtesting:

ICMarkets +2 / +3 DST (consigliato)

L'ora di inizio dei trade deve essere 16:30!

FTMO (Contattatemi per set speciali FTMO)

Se il vostro broker è diverso, contattatemi.


Specifiche:

Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe  M5
Capitale minimo $200
Broker  Qualsiasi broker, preferibilmente IC Markets
Tipo di conto Qualsiasi, preferibilmente Raw/ECN
Leva Solo leva 1:500 o superiore, se potete usare solo una leva inferiore contattatemi per i file speciali come FTMO.
VPS Qualsiasi VPS


Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda a: https://www.mql5.com/it/users/mateopp
Aggiungi il mio profilo per rimanere aggiornato sulle mie ultime novità e aggiornamenti!


Recensioni 22
FXcompliance007
149
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Alex Gal
144
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Martin
22
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

FXcompliance007
149
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.09.23 02:01
Thanks for your kind words FXcompliance007, I'm glad you're happy with the EA and it's meeting your expectations.
Alex Gal
144
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.09.23 01:57
Thanks for your kind words Alex, I'm glad you're being consistent and profitable using Goldex AI.
Martin
22
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:17
Thanks for your kind words, Martin. I'm so glad Goldex is working efficiently for you, just as it is for me!
chenhsinghan
27
chenhsinghan 2025.09.02 07:05 
 

EA only opens 2 limit orders per day. And if it did not strike, no trade. Owner say its meant to open just 2 order per day. I think it should be fair if it is stated on the EA page. its been 5 days and i have only made 1.46 USD on Gold. LOL

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:15
I'm very sorry the product didn't meet your expectations, and I'll work hard to achieve your expectations and the changes you need. I'll take your suggestion into account. However, money makes money. If you use a little money, sadly, you'll also make little money. In my 5K account, I've made over 2K USD, so the problem isn't the EA, but your deposit, because it's still very profitable.
Guntis Grants
1061
Guntis Grants 2025.08.26 09:57 
 

On August 12. 2025 I purchased the Goldex AI. I immediately put it on live account as I had run the backtests before. On my live account Goldex AI works systematically and profitably - exactly as described by author and as I saw it in backtests. Author is helpful and replies promptly. So far only all five stars! I will update my review after some months.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:57
Thanks for your kind words, Guntis. I'm glad you're making a profit using Goldex AI. This makes me very happy that my clients are doing well and are profitable with me.
Roby1973
366
Roby1973 2025.08.26 04:59 
 

Sto usando questo ea e posso ritenermi molto soddisfatto matteo un vero professionista che risponde subito e cerca di darti il necessario supporto. TOP

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:55
Grazie per le tue parole Roby, sono felice che tu stia ottenendo buoni risultati utilizzando il mio prodotto. Sono qui per aiutarti a ottenere risultati redditizi e per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda tu possa avere.
seftony
86
seftony 2025.08.26 00:07 
 

I have been using goldex on a Ftmo accout over a month with great success. I am up over 5% and looking to pass the account soon. Support is also great with quick replys and help with any questions.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:50
Thanks for your kind words, Seftony. I'm glad you're getting good results with your FTMO account. You have to be very careful with these types of challenges. However, with effort and good management, it can be achieved.
Lucian85
98
Lucian85 2025.08.25 18:16 
 

I'm using this EA since 2 months with medium risk sets and since that time i had very good results with only one lost transaction that was recovered later one by the EA. I kindly recommend this EA and follow Mateo instructions and you will gone have a good results. Very Good Job Mateo 👍👍👍

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:49
Thanks for your kind words, Lucian. It's indeed normal to hit SL at some point in Forex. The important thing is to use a good recovery strategy to recover as quickly as possible and continue growing your account and profits. I'm glad you're profitable.
Mr Kankawee Koenpa
127
Mr Kankawee Koenpa 2025.08.25 17:06 
 

I've been using it for almost a month and it's increased by 17%, which is quite extraordinary. Thank you so much for creating such a great product for us to use.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:48
Thanks for your kind words Mr Kankawee, having obtained 17% profit is really amazing, not any EA can give this kind of results, I am happy that you have made so many profits.
Karl Hakan Peter Hellstrom
219
Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.08.25 15:29 
 

Just bought Goldex AI and its up and running, looking good in bouth backtesting and realtime, i can recommend it so far! / Peter

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:47
Thanks for your kind words Peter, I'm very glad that Goldex AI is working well for you, I'm here for you for any doubt, support or question.
Ichigotoro
57
Ichigotoro 2025.08.25 09:29 
 

EA works as intended to and was quite consistent and author was kind enough to guide me :)

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:45
Thanks for your kind words Ichigotoro, I'm glad that Goldex is giving you consistent results, that's the idea, that you become profitable using this great tool.
Cliffon Anandi Pryce
234
Cliffon Anandi Pryce 2025.08.25 04:04 
 

Excellent and consistent EA, no regrets for me.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:44
Thanks for your kind words Cliffon, I'm glad you think Goldex AI is excellent, if you have any questions or concerns I'm here.
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
584
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.08.25 01:25 
 

The EA is excellent, it has TP and SL, the signal shows the true consistent history. I do not regret for a moment having acquired this EA.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:43
Thanks for your kind words, Joabe. I'm glad you're having a good experience using my product. If you ever need more information or have any questions, don't hesitate to ask. That's why I'm here to help you be profitable.
NtokozoMpungose06
19
NtokozoMpungose06 2025.08.24 19:03 
 

Mateo has been really helpful and responsive to every request. This EA is the best on the platform with very few losses and an outstanding risk system. Ive even learned better risk management from this ea than any youtube video. Thank you for this system man.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.24 23:19
Thanks Ntokozo for those nice words, I'm glad you liked my EA and it's giving you good results!
Stefano Di Paola
2090
Stefano Di Paola 2025.08.11 14:28 
 

Extremely disappointing — poor communication with the developer and a flawed system overall. High statistical likelihood of losses make this a highly unreliable choice. Told you I have 1:30 leverage before buying and you made me a personal set file to tell me after losses that I couldn't use for leverage. You had to tell me before buying and not after. And I have experienced frequent losses regardless of the leverage

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.08.11 14:51
You're the only customer who's complained, starting with your problem because you didn't read the EA specifications before buying it. It clearly states that you must use a minimum leverage of 1:500, and you're using a leverage of 1:30. It's impossible for the EA to open trades with such low leverage. For this reason, after any SL, the EA won't be able to open the recovery trade because it doesn't have enough margin. It's your fault as a user for not knowing how to read and use an EA. I sent you a PDF guide, and you didn't read it either, so the problem isn't with the EA. Anyway, it's a shame that there are still people like this who want to get rich in a day without reading instructions or even knowing the basics of trading. Because if you had at least backtested it before buying it, you would know how it works and wouldn't have had any problems. Btw, you didn't tell me you were going to use 1:30 leverage, you only told me after you bought it and I told you very well that it won't open trades for you because you don't have enough margin, it's not my problem that you can't read, learn English and then learn to trade, because sadly you have no idea what you're doing, stop misinforming people.
tarigstyle
20
tarigstyle 2025.07.25 19:18 
 

🌟🌟🌟🌟🌟 Outstanding Performance with Mr. Mateo Goldex’s AI Bot! After testing countless trading tools, this one truly stands out. In just one month, I achieved a 21.6% profit using Mr. Mateo’s AI bot—with 16 trades, 15 wins, and only a single loss. That kind of precision speaks volumes about the bot’s logic, risk management, and signal quality.

What impressed me most is the consistent execution and resilience under market pressure. It’s not just a “smart” bot—it’s professionally engineered for serious traders. If you're aiming for results and reliability, this is the kind of system you want on your side.

Highly recommended for anyone who values performance, structure, and accuracy. Hats off to Mr. Mateo for creating a tool that delivers exactly what it promises.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.07.30 16:57
Thanks for your great review, Tarig. I'm sure your kind opinion will be very helpful to people who haven't yet purchased this great and profitable tool like Goldex AI. It can be wonderful and very good if used properly. 🤙🏻
Ronfx00
547
Ronfx00 2025.07.21 09:19 
 

Good day traders! Just purchased this EA today. Backtesting looking good but most importantly is the forward test. I will update again after a month from today. Mateo is helpful and his support was excellent. Thank you. Ron.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.07.21 15:48
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Ron!
hyb
25
hyb 2025.06.27 04:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.06.27 11:45
Hi and thanks for buying. I just sent it to you in private.
Mauricio Cavicchioli
138
Mauricio Cavicchioli 2025.06.09 21:44 
 

Thank you, Matheo, for your support and for this incredible EA! It is profitable and consistent. What is more important to me is that the EA does not use unsafe strategies such as grid or martingale.

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.06.13 00:11
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Mauricio! I'm so happy to read that you've had a good experience using Goldex and that you like it.
Szilagyi Gabor
293
Szilagyi Gabor 2025.06.04 05:28 
 

I have spent several months testing the robots available here. To be honest, not many will survive the 2024-25 movements... It doesn't matter if it's $50 or $5000. Almost all of them will kill your account in such periods. I have had several robots that I thought were good and safe, I have been trading for several years. But in practice this year it turned out that none of them were. I am extremely confident that I have now found what I was looking for! Simple, safe and makes a profit!

Mateo Perez Perez
1056
Risposta dello sviluppatore Mateo Perez Perez 2025.06.04 16:11
Thank you so much for your kind words and for trusting Goldex AI, Szilagyi! It's indeed a simple but highly profitable EA over time. You rarely see an EA that survives so many years in backtesting and actually uses a highly profitable strategy: gold's big movements during the New York session.
