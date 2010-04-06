Price Action PB EA mx
PRICE ACTION PB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!
Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "kur ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set dosyası mevcuttur! D1 timeframe!
İşlem fikri, ünlü ve güçlü bir Fiyat Hareketi modeli olan PinBar'a dayanmaktadır!
Price Action PB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_dosyaları pozitif matematiksel beklentiye sahiptir!
Test ve işlem için EA Set_dosyalarını indirin:
EA Özellikleri:
- EA aynı anda 7 paritede çalışabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para harcamaz.
- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, tehlikeli grid yöntemlerini KULLANMAZ.
- EA, varsayılan olarak bileşik faizli para yönetimi özelliğine sahiptir.
- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.
- Trend, Osilatör ve Gün filtreleri yerleşiktir.
- İşlem çiftleri: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
- Zaman dilimi: D1.
- Çalışma zamanı: EA, D1 mumunun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra (D1 zaman diliminde) emir vermediyse, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
Kurulum nasıl yapılır:
- Önerilen 7 grafiği açın:
AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.
-Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
-Her grafiğe Uzman Danışmanı ekleyin.
-İlgili "Set_file" dosyasını Uzman Danışmana uygulayın.
-Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 açık bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).
