Price Action PB EA mx

PRICE ACTION PB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "kur ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set dosyası mevcuttur! D1 timeframe !





İşlem fikri, ünlü ve güçlü bir Fiyat Hareketi modeli olan PinBar'a dayanmaktadır!





Price Action PB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_dosyaları pozitif matematiksel beklentiye sahiptir!





Test ve işlem için EA Set_dosyalarını indirin:





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 7 paritede çalışabilir.

- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para harcamaz.

- Sıkı spread gereksinimleri yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem, tehlikeli grid yöntemlerini KULLANMAZ.

- EA, varsayılan olarak bileşik faizli para yönetimi özelliğine sahiptir.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.

- Trend, Osilatör ve Gün filtreleri yerleşiktir.

- İşlem çiftleri: AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

- Zaman dilimi: D1.

- Çalışma zamanı: EA, D1 mumunun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem, gün mumu oluştuktan sonra (D1 zaman diliminde) emir vermediyse, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.





Kurulum nasıl yapılır:

- Önerilen 7 grafiği açın:

AUDNZD, EURCAD, NZDJPY, GBPJPY, CADJPY, GBPAUD, AUDUSD.

-Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.

-Her grafiğe Uzman Danışmanı ekleyin.

-İlgili "Set_file" dosyasını Uzman Danışmana uygulayın.

-Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 açık bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.