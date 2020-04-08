Over Sold Bought Oscillator mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
OSB Oscillator - è un indicatore personalizzato avanzato, uno strumento ausiliario efficiente di Price Action.
- Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato.
- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come utilizzarlo.
- OSB Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare i punti di ingresso esatti per i segnali di Price Action, Divergenza e Ipervenduto/Ipercomprato.
- Valori di Ipervenduto: inferiori a 30.
- Valori di Ipercomprato: superiori a 70.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- È molto più veloce e più accurato degli oscillatori standard.
L'impostazione dell'indicatore è molto semplice. Ha solo 1 parametro: Sensibilità.
Come utilizzarlo:
- come filtro Price Action (vedi immagine).
- come segnale di ingresso nella direzione del trend principale (vedi immagine).
- come indicatore di Divergenza con segnali accurati (vedi immagine).
// Qui sono disponibili fantastici robot e indicatori di trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.