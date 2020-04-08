Trend Correction Histogram m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 27 marzo 2024
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4.
- Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista.
- 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend.
- Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.
- Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore.
- Avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Trend Correction Histogram può essere utilizzato come un sistema di trading semplice ma redditizio, vedere di seguito:
COME USARE l'indicatore:
1) Controllare almeno 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore, significa l'inizio di un nuovo trend. Ad esempio, ci sono più di 7 colonne blu nell'immagine sottostante.
2) Attendi solo 1 (UNA) colonna di colore opposto, rossa nel nostro caso, che viene nuovamente cambiata in blu subito dopo. Significa che si è trattato di correzione del trend. 3) Apri un trade Long quando si verifica la colonna blu, dopo solo una colonna rossa prima. Ciò significa che l'ordine è stato aperto nella direzione del trend principale dopo la correzione.
4) Disponi SL (vedi immagini) e TP. TP dovrebbe essere almeno 3 volte più grande di SL. In questo caso sarai redditizio anche se vinci solo il 30%.
5) Viceversa per i trade Sell (short) (vedi immagini).
