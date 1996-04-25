Quantum King MT4
- Experts
- Bogdan Ion Puscasu
- Versione: 2.3
- Attivazioni: 10
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader
Regola il tuo trading con precisione e disciplina.
Quantum King EA unisce la forza di una griglia strutturata e l'intelligenza della Martingala adattiva in un unico sistema fluido, progettato per AUDCAD su M5 e realizzato sia per principianti che per professionisti che desiderano una crescita costante e controllata.
Quantum King EA è un sistema di trading completamente automatizzato sviluppato per la coppia AUDCAD sul timeframe M5.
Combina la struttura di una strategia Grid con la logica di recupero adattivo di Martingale, formando un sistema che gestisce le negoziazioni in modo intelligente in tutte le fasi del mercato.
Progettato per l'accessibilità e la coerenza, Re Quantico È ideale per i trader che desiderano far crescere il proprio capitale senza un costante intervento manuale. La sua configurazione è semplice, l'esecuzione è rapida e le prestazioni sono bilanciate, il che lo rende una scelta eccellente sia per i trader principianti che per quelli esperti.
L'algoritmo si adatta dinamicamente alla volatilità, espandendo o contraendo la sua griglia per mantenere equilibrio ed efficienza. Questo comportamento intelligente consente Re Quantico per fare trading attivamente riducendo al minimo l'esposizione non necessaria.
Ottimizzato specificamente per AUDCAD, l'EA sfrutta i movimenti di prezzo stabili e ripetitivi della coppia per estrarre profitti con precisione e coerenza.
Caratteristiche principali
- Trading completamente automatizzato per AUDCAD (M5)
- Ibrido Grid + Martingale con controllo adattivo
- Progettato sia per principianti che per professionisti
- Funziona con piccoli depositi: minimo $ 200
- Ottimizzato per la stabilità a lungo termine e la preservazione del capitale
- Facile da installare e pronto per essere scambiato immediatamente
Raccomandazioni
- Coppia di valute: AUDCAD
- Periodo: M5
- Deposito minimo: $ 200; consigliato $ 500+
- Tipo di conto: ECN, Raw o Razor (spread molto bassi)
- Leva finanziaria: 1:100
- Tipo di conto: Copertura
- Broker consigliati: I C Markets, IC Trading
Per ottenere le migliori prestazioni, utilizza sempre conti con spread bassi.
Quantum King EA unisce struttura, intelligenza e accessibilità in un unico potente sistema.
È progettato per fare trading in tutta sicurezza: in modo coerente, efficiente e sempre sotto controllo.
Che tu stia iniziando in piccolo o gestendo un portafoglio più ampio, Re Quantico ti offre uno strumento di livello professionale rifinito con l'eleganza della serie Quantum.
Fai trading con fiducia. Fai trading con equilibrio. Commercia con il Re .