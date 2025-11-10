Two Sided Scalp MT4

Two Sided Scalp ti permette di selezionare 2 coppie da tradare, quindi entrambe le coppie vengono scalpate contemporaneamente su un unico grafico.

Esempi di coppie consigliate (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD)

Il segnale live di Two Sided Scalp è ora disponibile! Il prezzo attuale sarà aumentato. Prezzo limitato 99 USD

  • Nessun grid, nessun martingale

Consigliato

  • Grafico: Trada 2 simboli su 1 grafico (configurazione a grafico singolo)
  • Timeframe: H1

Input

  • Metodo di calcolo della dimensione del lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
  • Dimensione lotto fisso - Dimensione lotto fissa
  • Lotti automatici - 0,01 lotti per questo importo della valuta del conto
  • Spread massimo - Imposta lo spread massimo consentito per aprire posizioni
  • Stop Loss fisso - Stop Loss in pips fissi
  • Abilita filtro NFP - Se abilitato, l’EA non trada durante gli eventi di notizie NFP
  • Rilevamento automatico GMT - Calcola automaticamente l’offset GMT del tuo broker
  • Numero magico - Numero magico per ogni ordine
  • Commento - Commento ordine
Altri dall’autore
Two Sided Scalp
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experts
Two Sided Scalp ti permette di selezionare 2 coppie da tradare, quindi entrambe le coppie vengono scalpate contemporaneamente su un unico grafico. Esempi di coppie consigliate (GBPUSD e USDCHF, EURUSD e USDCHF, AUDUSD e GBPUSD) Il segnale live di Two Sided Scalp è ora disponibile! Il prezzo attuale sarà aumentato. Prezzo limitato 99 USD Nessun grid, nessun martingale Consigliato Grafico: Trada 2 simboli su 1 grafico (configurazione a grafico singolo) Timeframe: H1 Input Metodo di calcolo della
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.13 (15)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Experts
Bitcoin Cross Hedge entra in una posizione su BTCUSD mentre prende una posizione opposta su EURUSD e GBPUSD e le gestisce contemporaneamente. IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per istruzioni e un bonus! Il prezzo attuale sarà aumentato. Prezzo limitato 80 USD Non utilizza griglia né martingala e fa trading di 2 coppie di valute sullo stesso grafico. Consigliato Grafico: configurazione a grafico singolo BTCUSD Timeframe: H1 Input Selezione coppia incrociata - Seleziona coppia incrociata oro
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Bitcoin Fear & Greed Scalper - Analisi in tempo reale del sentimento Bitcoin da Internet Uno dei più grandi trader di tutti i tempi viveva secondo il principio "Compra quando gli altri hanno paura e vendi quando gli altri sono avidi". È con questo proverbio in mente che opera il Bitcoin Fear & Greed Scalper. L’ Indice di Paura e Avidità Bitcoin è un’analisi completa di tutti i fattori sociali che influenzano il mercato Bitcoin, riassunta in un numero facile da leggere. Analizza automaticamente l
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
Experts
Synaptica è progettato per offrire affidabilità costante proteggendo i tuoi interessi con strategie avanzate guidate dall'IA. Il suo sistema di gestione del rischio autonomo si adatta dinamicamente alle condizioni che cambiano, garantendo una protezione ottimale del tuo capitale in ogni momento. Con il monitoraggio adattivo in tempo reale, Synaptica prevede e risponde alle potenziali minacce, mantenendo la stabilità anche durante fluttuazioni imprevedibili. I suoi loop di feedback intelligenti a
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
Experts
Il Pianeta delle Scimmie: L'Ascesa è un sistema di scalping a bassa volatilità. IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per istruzioni e un bonus! Il segnale live de Il Pianeta delle Scimmie: L'Ascesa arriverà presto! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo limitato 50 USD Operazione singola, senza griglia, senza martingale. Ogni operazione ha uno stop-loss Consigliato Grafico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Intervallo di tempo: M30 Input Modalità dimensione lotto - Seleziona lotto automatico o lotto
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
Experts
Il Pianeta delle Scimmie: L'Ascesa è un sistema di scalping a bassa volatilità. IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per istruzioni e un bonus! Il segnale live de Il Pianeta delle Scimmie: L'Ascesa arriverà presto! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo limitato 50 USD Operazione singola, senza griglia, senza martingale. Ogni operazione ha uno stop-loss Consigliato Grafico: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Intervallo di tempo: M30 Input Modalità dimensione lotto - Seleziona lotto automatico o lotto
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione