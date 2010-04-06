Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico per MT4.





Questo è un Expert Advisor di alta qualità "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili per 7 coppie!





Usa Set_files v25.17 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.





Caratteristiche principali dell'EA:

- Metodi di trading scalping basati sui livelli di supporto/resistenza locali.

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL fisso per la protezione del conto.

- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.

- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 (segui la semplice procedura di installazione riportata di seguito) e lasciare il PC acceso o utilizzare semplicemente un VPS.

- Con filtro preciso del tempo di funzionamento con una precisione di 1 minuto.

- Con metodo di calcolo della dimensione della posizione a interesse composto.

- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- Coppie di trading: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso alla fine della sessione statunitense e all'inizio della sessione asiatica.

- Leva finanziaria del conto: qualsiasi leva finanziaria compresa tra 1:30 e 1:2000.

- Gestione del rischio: rischio del 2-3% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE lotto fisso.

- L'EA dispone di un display informativo Spread Swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.

- È possibile posizionare il display informativo Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Come installare:

- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).

- Aprire grafici GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Selezionare l'intervallo temporale M15 su ciascun grafico.

- Allegare l'EA a ciascun grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico (scaricare tutti i Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le raccomandazioni seguenti:

- ORARI DI APERTURA: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.

- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.