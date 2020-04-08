Hanging Man and Inverted Hammer mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" per MT4.
- L'indicatore "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo.
- L'indicatore rileva i pattern rialzisti Inverted_Hammer e ribassisti Hanging_Man sul grafico:
- Bullish Inverted_Hammer - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Hanging_Man - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hanging Man and Inverted Hammer pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza e ordini in sospeso.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.